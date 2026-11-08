Los anteriores debates electorales de laSexta que acabaron en cruentas batallas con las cifras como mejor munición

El contexto En 2016, con la repetición electoral y cuatro contendientes, el PP, representado por el ministro De Guindos, salió a la defensiva y el debate se convirtió en un duelo de rifirrafes.

Los debates electorales han sido cruciales en el resultado de elecciones, especialmente para movilizar a votantes indecisos. En laSexta, hemos organizado varios de estos encuentros. En 2008, Pedro Solbes y Manuel Pizarro debatieron sobre economía en medio de los primeros signos de crisis. En 2015, Ana Pastor moderó un debate a cinco en un contexto de rescates bancarios y desempleo, donde Pedro Saura del PSOE abogó por una reforma laboral. En 2016, se repitieron elecciones y el debate fue un enfrentamiento generalizado. En 2019, los debates fueron aún más tensos, con datos y cifras como principales armas.

La historia ha demostrado que hay debates que han sido decisivos en el resultado electoral. Los expertos reconocen que estas citas, sobre todo, pueden servir para "movilizar a los votantes indecisos". Y en laSexta ya son varios lo que hemos tenido la oportunidad de organizar.

En 2008, antes de que la cadena escenificase los debates electorales sobre economía, Pedro Solbes se enfrentó al gurú económico del PP Manuel Pizarro. En ese momento, ya estaban los primeros síntomas de la crisis económica y el debate sobre la vivienda. "España no va bien", declaró Solbes.

Siete años después, en 2015, cuando ya habían emergido nuevos partidos, Ana Pastor condujo un debate a cinco. En ese momento, la España de los rescates bancarios, el desempleo, la austeridad y la reforma laboral auguraba que el PP tendría a todos en contra. Pedro Saura (PSOE) defendió entonces "una reforma laboral" que apostase "por la calidad del empleo", a lo que Pablo Casado (PP) respondió: "Todo el mundo sabe qué bien gestionaba el empleo el PSOE en este país".

En 2016 se produjo la repetición electoral y al debate llegaron cuatro contendientes. De nuevo el PP, esta vez representado por el ministro De Guindos, entró a la defensiva, y el debate se convirtió en un duelo de todos contra todos y muchos rifirrafes. "Yo estoy dispuesto a pelearme con los tres si hace falta", expresó De Guindos.

Tres años más tarde, en 2019, hubo todavía más tensión, más gráficos y más interrupciones entre los participantes. En general, todos los debates electorales sobre economía han acabado convertidos en cruentas batallas con las cifras y datos como munición preferida.

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