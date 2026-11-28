Los detalles La Ley Orgánica de Régimen Electoral General regula lo que se puede y no se puede hacer en la jornada previa a unas elecciones. Desde hace cinco días, también está prohibido publicar, difundir o reproducir encuestas y sondeos electorales.

Más de 38 millones de españoles se preparan para votar en las elecciones generales de España. Tras el fin de la campaña electoral, comienza la jornada de reflexión, regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Este periodo, que va desde el sábado 28 de noviembre hasta el domingo, prohíbe la difusión de propaganda electoral y la publicación de encuestas. Las redes sociales también están reguladas, impidiendo actos de campaña, aunque los ciudadanos pueden discutir sobre política. La Junta Electoral Central supervisa el cumplimiento de estas normas, que, de ser violadas, pueden acarrear sanciones económicas y penas de prisión.

Más de 38 millones de españoles están llamados a las urnas para elegir el próximo Gobierno de España. La campaña electoral ya ha terminado y entramos en el periodo previo a que se abran las urnas, una jornada de reflexión que está reglada al milímetro por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La misma va desde las 00:00 horas del sábado 28 de noviembre hasta el domingo, un día que los candidatos suelen aprovechar para pasar tiempo con sus familias y sus seres queridos. Todo, bajo la supervisión de la Junta Electoral Central (JEC), que vigila cualquier acto de los candidatos y que estos no puedan influir en la decisión de los ciudadanos.

Según establece la LOREG, una vez terminada la campaña "no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral". Del mismo modo, desde hace cinco días, está prohibido publicar, difundir o reproducir encuestas y sondeos electorales, una limitación que también se aplica al domingo.

Las redes sociales también están reguladas durante la jornada de reflexión. Durante este sábado, los partidos políticos, candidatos y formaciones electorales no pueden realizar actos de propaganda para pedir el voto, tampoco a través de X, Instagram, Facebook o TikTok. La jornada de reflexión se prolonga hasta el cierre de los colegios electorales.

No está prohibido, no obstante, hablar de política en redes sociales, donde los ciudadanos pueden expresar sus opiniones y conversar con otros usuarios. La JEC también señala que no se pueden publicar entrevistas con candidatos ni anuncios de formaciones políticas que puedan considerarse actos de campaña.

El incumplimiento de esta normativa incluye sanciones económicas y se puede llegar a concurrir en un delito electoral, con una sanción mayor. Las multas pueden ir entre 100 y 1.000 euros para los particulares y de 300 a 3.000 euros para los funcionarios. La LOREG también contempla penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses para delitos relacionados con la propaganda electoral.

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