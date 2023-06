El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene claro que el PP se ha convertido en "ultraderecha" tras esta semana de pactos con Vox. "La batalla ideológica en el espacio de la derecha la ha ganado la ultraderecha y, producto de eso, estamos viendo cómo el PP se ha ultraderechizado", ha criticado Sánchez, a lo que ha añadido que Vox "verbaliza aquello que la derecha piensa y no se atreve a decir".

"Escuchar al líder de la oposición decir 'divorcio duro' no es casualidad; asumir el discurso de la 'violencia intrafamiliar' o decir que las concejalías vinculadas con la igualdad y el colectivo LGTBI tienen que desaparecer está relacionado con la asimilación por parte de la derecha tradicional de las tesis y los postulados ultraderechistas", ha expresado Sánchez en una entrevista en 'Infolibre', unas palabras que llegan después de que Alberto Núñez Feijóo se refiriese en esos términos a la condena por violencia machista contra el candidato de Vox Carlos Flores.

Por ello, ha defendido la importancia de frenar a la derecha, para lo que cuenta con reeditar la coalición, aunque esta vez con Sumar: "Nosotros tenemos la ambición de poder gobernar en coalición con Sumar, de Yolanda Díaz", ha reconocido el líder del Ejecutivo.

Precisamente, este sábado, en una entrevista en 'El Mundo', Isabel Díaz Ayuso ha instado a la candidata de los populares en Extremadura a alcanzar un pacto con los de Abascal, a lo que el líder de Voz ha respondido tajante: "No cederemos al chantaje en Extremadura".

Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha alertado de que un gobierno de la derecha podría poner en peligro los fondos europeos, y ha retado al líder del PP a "tener un debate sobre política económica". "Los ciudadanos tienen derecho a saber qué va a suceder en el futuro", ha defendido. Sin embargo, Feijóo no ha respondido a la petición de Calviño, sino que se ha limitado a redoblar sus críticas al Gobierno y a referirse a Sánchez como "un gran actor y presentador".

Mientras, Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha cargado contra el PP, a quien ha acusado de "tener un programa que es el Gobierno a la contra": "No están a favor de subir el Salario Mínimo y, mucho menos, de reducir la jornada laboral; ese es su programa para el resto de España". Así, ha criticado que el Partido Popular "está siempre en contra de los trabajadores".

Además, este domingo, el líder de Junts en Barcelona, Xavier Trias, ha abierto la puerta a apoyar un gobierno de los populares tras las próximas elecciones generales, siempre que no sea con Vox. Por su parte, su compañera de partido Míriam Nogueras ha rechazado cualquier tipo de pacto con Pedro Sánchez, al que acusa de "mentir, incluso, a sus compañeros de gobierno". Mientras, desde ERC advierten a los socialistas de que si investir a Sánchez significa "no defender Cataluña", aseguran que no lo harán.