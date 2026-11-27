Centeno insiste en Más Vale Tarde en que, más allá de la interpretación política de las palabras del líder 'popular', el gesto tiene una lectura propia. "Los gestos en un debate pueden jugar muy malas pasadas", advierte.

El dedo índice de Alberto Núñez Feijóo dirigido a Ada Colau se ha convertido en uno de los momentos más comentados del debate a cuatro. Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal, ha analizado en Más Vale Tarde los gestos de los candidatos y considera que el líder del PP fue consciente de que estaba cometiendo un error incluso antes de completar el movimiento.

"Se lo lleva a los labios, pero no llega a tocar los labios porque inconscientemente se da cuenta de que esto va a ser un error", explica Centeno sobre el gesto que acompañó al polémico "y tú calladita" dirigido a la exalcaldesa de Barcelona. La experta recuerda que Feijóo utiliza habitualmente el dedo índice para recriminar y culpabilizar a sus adversarios, pero esta vez ese movimiento le jugó una mala pasada: "Se ha viralizado y no se está hablando de otra cosa".

Centeno insiste en que, más allá de la interpretación política de sus palabras, el gesto tiene una lectura propia. "Los gestos en un debate pueden jugar muy malas pasadas", advierte. Para ilustrarlo, recuerda uno de los episodios más conocidos de la comunicación política estadounidense: el debate entre George H. W. Bush y Bill Clinton en el que Bush miraba constantemente el reloj, transmitiendo impaciencia y ganas de marcharse.

El cambio de actitud de Pedro Sánchez

La experta también ha llamado la atención sobre la transformación de Pedro Sánchez respecto al cara a cara anterior. En esta ocasión, el presidente del Gobierno apareció con un traje azul y corbata roja, una combinación que Centeno relaciona con el llamado "uniforme Trump" e incluso con los colores de Superman. Durante el debate, el presidente se mostró, en general, mucho más activo, elocuente y cómodo ante las cámaras. Solo hubo un momento en el que bajó la mirada y se quedó callado: cuando Feijóo le reprochó el caso de Zapatero. Para Centeno, el traje y los colores también pudieron influir en esa actitud, ya que la indumentaria puede tener un efecto psicológico en quien la lleva.

En cuanto a Santiago Abascal, Centeno describe a un candidato especialmente agresivo, con un tono similar al que acostumbra a utilizar en el Congreso. La experta destaca su mandíbula apretada, el entrecejo y una sonrisa en la que enseña los dientes, un gesto que, según explica, tiene también una lectura desde el lenguaje corporal: "El origen de la sonrisa es mostrar los dientes para que el otro no te ataque". Por eso, apunta que no todas las sonrisas transmiten sinceridad o naturalidad.

Por último, sobre Ada Colau, Centeno destaca su capacidad para mantener el contacto visual con la cámara mientras se dirigía a sus adversarios. Una estrategia que, en su opinión, genera complicidad con la audiencia y favorece la empatía de los espectadores.

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