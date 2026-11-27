El periodista de 'El Confidencial' destaca que los cuatro candidatos lograron cumplir sus objetivos durante el cara a cara y analiza la estrategia de Vox para conectar con el malestar social y la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo.

Tras el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, el periodista de 'El Confidencial' Pablo Pombo ha ofrecido en Al Rojo Vivo una lectura diferente a la habitual pregunta sobre quién se impuso en el encuentro. Frente a la lógica de la competición política, Pombo ha planteado que quizá ninguno de los candidatos salió derrotado. "A ver, es que la dinámica deportiva siempre nos dice: 'Oye, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién gana el debate?'. Bueno, se puede ver de otra forma. ¿Quién ha perdido el debate? Nadie. Es que eso puede ocurrir, que nadie pierda el debate", ha reflexionado.

A su juicio, los cuatro aspirantes cumplieron con los objetivos que se habían marcado antes de sentarse frente a sus adversarios. Ada Colau consiguió hacerse un hueco en la conversación política y volver a situarse en el centro del debate; Pedro Sánchez, por su parte, logró proyectar una imagen de iniciativa después de varios días en los que, según Pombo, no había conseguido transmitir esa sensación. "Colau pudo tener voz, pudo tener espacio. Estamos hablando de ella. Conseguido. Pero Sánchez pudo emitir la señal de que estaba vivo, cosa que no había ocurrido hasta ahora. Objetivo conseguido", ha apuntado. Feijóo, en cambio, habría optado por una estrategia más contenida, mientras que Abascal buscó conectar con un electorado muy concreto.

El periodista ha destacado especialmente la capacidad del líder de Vox para dirigir su discurso hacia sectores que sienten que han perdido poder adquisitivo y que vinculan parte de su malestar a la inmigración. "Abascal quería ser eficiente. ¿Dónde quería ser eficiente? En las capas sociales que culpan a la inmigración de su pérdida de nivel de vida, de su angustia identitaria y de lo que ocurre en los barrios", ha explicado. Pombo ha ilustrado esa estrategia con situaciones cotidianas, como la presencia de población migrante en centros sanitarios y colegios públicos de la periferia de Madrid, y ha definido el enfoque de Abascal como "una línea muy leninista". Su conclusión sobre el candidato de Vox ha sido contundente: "Se puede coincidir con Abascal o no, pero objetivamente estuvo eficiente".

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