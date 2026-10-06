Margallo, sobre por qué Sánchez ha adelantado elecciones: "Creo que no es por el tema de la vivienda, sino por el panorama judicial que afronta en los próximos meses"

José Manuel García-Margallo, exdiputado del Parlamento Europeo por el PP, señala la que para él es la razón por la que el presidente del Gobierno ha convocado elecciones: "No es por la vivienda".

"Creo que la razón por la que Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones no es por el tema de la vivienda. Creo que eso ha venido determinado por el panorama judicial que afronta en los próximos meses", afirma el exdiputado del Parlamento Europeo por el PP, José Manuel García-Margallo.

Y también, añade, "por el evidente deterioro económico que vamos a experimentar en los próximos trimestres. Se han acabado ya los fondos Next Generation, lo cual es un problema para el Gobierno, va a subir la inflación como consecuencia de lo que está pasando en el mundo, van a subir los tipos de interés, etc.

Ahora bien, "que el tema de la vivienda se va a convertir en un tema que Pedro Sánchez intenta convertir en un activo electoral a su favor, es evidente", afirma el exdiputado.

Sin embargo, "lo que me maravilla es que se pueda convertir en un activo por un presidente que lleva ocho años en el Gobierno y que tiene el récord de poca vivienda protegida, vivienda de alquiler social, etc. Estamos en el 2% como mucho, mientras que Países Bajos está en el 30%", apunta Margallo. Y, en cambio, "parece que las manifestaciones las considera una ventana de oportunidad para revertir un resultado que era predecible y que yo creo que sigue siendo muy predecible", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.