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laSexta se ofrece a organizar un cara a cara entre Colau y Albiol en materia de vivienda ante el interés de ambos

El contexto La candidata de Frente Amplio ha aceptado el reto del número uno del PP por Barcelona. "Acepto debatir con el PP para confrontar propuestas. Casas para vivir, no para especular", ha compartido en redes.

A la izquierda, Ada Colau; a la derecha, Xavier García Albiol
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Ada Colau ha recogido el guante de Xavier García Albiol. Ha dicho 'sí' a ese debate, a ese cara a cara, que ha propuesto el número uno del PP por Barcelona para tratar el tema de la vivienda. A través de las redes sociales, la candidata de Frente Amplio al Gobierno de España en las elecciones del Frente Amplio ha aceptado el reto del 'popular'.

"Acepto debatir con el Partido Popular para confrontar propuestas y poder presentar a la ciudadanía el modelo del Frente Amplio. Casas para vivir, no para especular", ha expuesto la líder de la formación.

Desde el PP, tal y como ha expuesto el alcalde de Badalona, un debate entre dos modelos opuestos contribuiría a "ver las diferencias entre los dos proyectos políticos".

Para los 'populares', un cara a cara así permitiría poner a la vivienda "en el centro de la campaña electoral en Barcelona".

En ese sentido, el número uno del PP por Barcelona para el Congreso se ha mostrado dispuesto a pactar con Colau el lugar, el día y el formato.

Ante el interés de ambos, laSexta se ha ofrecido para organizar un cara a cara entre Albiol y Colau en materia de vivienda.

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