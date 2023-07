El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha alejado este lunes la perspectiva de un posible aval de su partido a Pedro Sánchez para que sea nuevamente investido como presidente del Gobierno. "No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo", ha asegurado.

En declaraciones a RAC1, Turull ha emplazado a ERC y al resto de fuerzas independentistas, cuyos votos son decisivos para decantar mayorías en el Congreso, a aprovechar esta oportunidad para "rehacer la unidad estratégica" y plantear juntos unas condiciones a Sánchez, que deben pasar por "amnistía y autodeterminación".

"La presión debe irse hacia allá", ha dicho Turull, en alusión al PSOE, después de dejar claro que en este momento "la abstención" de Junts per Catalunya en una eventual investidura de Sánchez "no es un escenario", dado que el líder de los socialistas no ha abierto la puerta hasta ahora ni a una amnistía ni a un referéndum de autodeterminación.

Por tanto, no descartan el bloqueo a la investidura de Pedro Sánchez, a pesar de que eso pudiese llegar a suponer una repetición de elecciones o que Feijóo acabe gobernando con el apoyo de Vox. "Votar 'no' a Sánchez no es votar 'sí' a Feijóo. No nos sentimos obligados escoger y no vamos a caer en la trampa emocional de escoger entre Sánchez y Feijóo", ha asegurado.

De esta forma, ha dejado claro que serán leales "a los compromisos de los ciudadanos de Cataluña", confesando que se les presenta "una ventana de oportunidad" tras el 23J con la que tienen que "devolver el independentismo en el carril del medio".

El PSOE advierte que no negociará "ningún referéndum"

El objetivo del PSOE es gobernar, y para ello tiene que conseguir el apoyo de otros partidos. Según fuentes del partido a laSexta, esperan que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno en una segunda vuelta de votaciones, cuando se necesitan solo más 'síes' que 'noes'.

Una situación para la que será clave la decisión de Junts. Los socialistas han indicado que no creen que el partido vaya a votar con PP y Vox, "provocando una repetición electoral", pero también advierten que no negociarán con ellos "ningún referéndum".