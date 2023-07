El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado este domingo que JxCat "no le debe nada a nadie más que a sus votantes": "Nuestros votantes, nuestro programa, nuestros compromiso han sido y son las referencias de nuestra acción política. Nos debemos a ellos".

Los siete escaños de JxCat serán decisivos a la hora de decidir Gobierno: la mayoría progresista que hizo presidente a Pedro Sánchez la pasada investidura sumaría 172 escaños, cuatro menos de los necesarios para conseguir la mayoría absoluta.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Puigdemont ha señalado que JxCat puede presentar "un alto grado de responsabilidad, coherencia y fidelidad", lo que explica la "resiliencia" del partido. "Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos ni sus reformas-trampa. Por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Govern de la Generalitat; por eso el PSC pactó con el PP para quitarnos la alcaldía de Barcelona y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC", ha añadido. Y ha hecho un llamamiento a "seguir defendiendo Cataluña" ante los que quieren "liquidar la lengua, la cultura y la nación".

En la misma línea se ha expresado la cabeza de lista de JxCat al Congreso, Míriam Nogueras, quien ha avisado de que su partido no hará presidente del Gobierno a Pedro Sánchez "a cambio de nada" y ha asegurado que su prioridad "es Cataluña" y no "la gobernabilidad del Estado".

"No nos moveremos ni un milímetro porque nosotros sí tenemos memoria. Sánchez tiene muchos deberes pendientes con Cataluña. Un abrazo gigante a Xavier Trias porque Pedro Sánchez le quitó la alcaldía pactando con la derecha", ha señalado Nogueras.