La izquierda se agarra a la vivienda para intentar una remontada mucho más difícil que la de 2023

El contexto Entonces, la distancia entre el bloque de derechas y de izquierdas era de seis puntos. Ahora, el panorama para los socialistas es mucho más complicado, y es que la distancia entre ambos bloques es de 18 puntos.

En las elecciones generales, la izquierda enfrenta el reto de transformar el malestar por la vivienda en votos. En 2023, Pedro Sánchez logró una remontada reduciendo la diferencia entre bloques de seis a 1,4 puntos, y el margen de escaños entre PP-Vox y PSOE-Sumar de 34 a 18. Sin embargo, el panorama actual es más complicado, con una distancia de intención de voto que triplica a la de 2023 y una diferencia de 93 escaños en el Congreso. A pesar de esto, expertos como Toni Aira y Pablo Simón no descartan que el tema de la vivienda pueda acortar distancias en un entorno político volátil.

El reto de la izquierda en estas elecciones generales es saber traducir en votos esa ola de malestar que ha provocado la vivienda. En concreto, se agarran a eso y a lo que pasó en las elecciones de 2023.

En dicho año, Pedro Sánchez convirtió la campaña en el lema de la remontada. En ese entonces, remontar era un escenario complicado, pero posible. Las encuestas marcaban una diferencia de seis puntos entre la derecha y la izquierda. Un margen que los resultados redujeron a solo 1,4 puntos.

Los sondeos previeron una distancia de 34 escaños entre el PP y Vox de un lado y el PSOE y Sumar del otro. Al final, fueron solo 18.

"Una fragmentación tan importante en los partidos lleva a que las campañas sean más decisivas. Aunque tradicionalmente arrastran poco voto, ese voto puede ser decisivo", explica Toni Aira, profesor de Comunicación Política d ela UPF-BSM.

Reeditar lo que entonces se llamó remontada parece ahora más difícil ante "la más que probable derrota que tendrá el bloque de la izquierda", como apunta Pablo Simon, profesor de Ciencias Políticas.

Ahora, la distancia en intención de voto a cada uno de los bloques triplica la de 2023. Seis puntos frente a 18 en 2026. PP y Vox suman 205 escaños frente a 112 entre socialistas y Sumar. Una diferencia de 93 diputados en el Congreso.

"Con Vox imponiéndose siempre a Sumar o al Frente Amplio. Eso puede restar mucho a la parte del grupo de la izquierda", destaca Toni Aira.

Aunque los expertos no descartan que con el nuevo factor vivienda, "esta diferencia entre bloques se pudiera achicar, acortar". Además, recuerdan que "pasar, en una campaña electoral, puede pasar de todo", y es que la política en nuestros tiemposes cada vez más volátil.

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