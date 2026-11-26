El sociólogo reflexiona sobre el número de votantes indecisos a pocos días de las elecciones y afirma que, para él, la clave está en las transferencias de voto entre partidos.

A falta de tres días para las elecciones, ¿existen todavía votantes indecisos? El sociólogo Ignacio Urquizu explica que en este momento el porcentaje de indecisos es "menos de la mitad de lo que había a principio de campaña" y que, en su opinión, serían "abstencionistas no declarados".

Para el experto la clave "son las transferencias, por dónde están creciendo o disminuyendo los partidos". En el caso del PSOE, estaría creciendo "gracias al Frente Amplio", al que "estaría robando 1.200.000 votos".

Por otro lado, estaría el Partido Popular, que según el sociólogo "se está desangrando hacia Vox" en un millón y medio de votantes.

Llegados a este punto, la clave para Urquizu sobre lo que puede suceder el próximo domingo está entorno a un 10 % de votantes socialistas que "hoy en día se irían al bloque de la derecha".

"Esos votantes en el año 23 existían y estaban ahí en las encuestas, pero en los últimos días desaparecieron y dejó de haber una transferencia hacia PP y Vox y eso explica que nos sorprendiera a todos el resultado", apunta Urquizu.

Ese tipo de votante es en lo que estarían atentos los partidos en los 'trackings', ya que, afirma: "Si ese votante se mantiene hasta el final, explicará el cambio de gobierno y, si no se mantiene, nos puede sorprender el resultado".

En este momento, señala que "hay mucha estabilidad en los bloques y las transferencias", pero indica: "Si 700.000 votantes cambiaran o dejaran de cambiarse de lado, es una distancia de 1.400.000 votantes que podría dar un giro".

*Vuelve a ver completo el debate a cuatro en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.