Una de las claves, según el sociólogo, estaría en el destino de los votos de Aliança Catalana, que no concurre a estas elecciones. Urquizu ha señalado que parte de ese electorado podría acabar respaldando al PP y a Vox.

El sociólogo Ignacio Urquizu ha puesto el foco en Cataluña como uno de los territorios clave para determinar la composición del próximo Gobierno. Según ha explicado en Al Rojo Vivo, los datos apuntan a que el bloque de la derecha podría aumentar su representación hasta en cuatro escaños, un crecimiento que se produciría, principalmente, a costa de las formaciones de izquierda.

Una de las claves estaría en el destino de los votos de Aliança Catalana, que no concurre a estas elecciones. Urquizu ha señalado que parte de ese electorado podría acabar respaldando al PP y a Vox, alimentando así a las formaciones de derecha en Cataluña: "Hay un voto de derecha populista, de extrema derecha que puede estar alimentando tanto a Vox como al Partido Popular en Cataluña".

Al mismo tiempo, el sociólogo ha advertido del retroceso del Frente Amplio en territorio catalán. Según su análisis, Esquerra Republicana se situaría como segunda fuerza política, pero crecería principalmente a costa de la formación que, en 2023, podía ocupar esa posición y que ahora podría pasar a ser la última fuerza política en Cataluña.

Urquizu ha insistido en que el reparto de escaños en esta comunidad puede resultar determinante para el equilibrio entre bloques: "Parte del Gobierno se juega allí en términos de bloques porque el bloque de la derecha podría ganar hasta cuatro escaños que vendrían especialmente del bloque de la izquierda".

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