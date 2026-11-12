Ignacio Escolar, sobre Begoña Gómez: "Para la derecha es el demonio con cuernos, pero para la izquierda es víctima de una persecución judicial injusta"

Ignacio Escolar analiza el primer mitin de Begoña Gómez en el cierre de la precampaña del PSOE y asegura que es llamativo que la mujer de Pedro Sánchez se haya "convertido en un factor de movilización del voto de la izquierda".

Begoña Gómez daba su primer mitin electoral durante un acto del PSOE en Sevilla, donde ha agradecido el apoyo y el cariño de muchas personas entre cánticos de "no estás sola".

Ignacio Escolar considera "bastante llamativo que estando como está Begoña Gómez imputada la lleve a un mitin", pero tiene un análisis al respecto.

"Para la mitad de la población que vota a la derecha es el demonio con cuernos, pero para un porcentaje de la población que vota a la izquierda es una víctima de una persecución judicial injusta", comenta el director de 'elDiario.es'.

Escolar también opina que "si la izquierda viese a Begoña Gómez como ve a Ábalos, no estaría dando un mitin". De hecho, le parece llamativo que la mujer de Pedro Sánchez se haya "convertido en un factor de movilización del voto de la izquierda".

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