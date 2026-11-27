Los detalles Si hay algo que piden los jóvenes es tener un dirigente "que sepa comunicarse bien con todos", y sobre todo, con los jóvenes, que en muchas ocasiones no se sienten interpelados por la política.

En las elecciones generales de este domingo, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal se presentan como candidatos a la Presidencia del Gobierno. laSexta ha salido a la calle para conocer las cualidades que los ciudadanos desean en su candidato ideal. Carlota, una joven en los alrededores de La Moncloa, valora la honestidad. Lucas prefiere un líder preocupado por la gente. Otros ciudadanos desean un presidente tolerante e igualitario, capaz de comunicarse bien, especialmente con los jóvenes. Además, se espera que el presidente proyecte una buena imagen internacional y hable idiomas, una habilidad que Feijóo ha admitido no tener. La pizarra de laSexta en La Moncloa recoge estas expectativas ciudadanas.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal son los candidatos de los cuatro principales partidos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales de este domingo. Sin embargo, en laSexta hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos cuáles son las cualidades que tendría su candidato ideal.

Para Carlota, una joven con la que hemos hablado en los alrededores del Palacio de la Moncloa, la principal cualidad que debe tener un mandatario es la honestidad.

Lucas, sin embargo, pide que quien llegue al poder el domingo "se preocupe por la gente. También hay quien pide que el presidente sea "una buena persona" o que sea "tolerante e igualitario", algo que no encaja mucho en lo que algunos aspirantes mostraron en el debate a cuatro de este jueves.

Pero si hay algo que piden los jóvenes es tener un dirigente "que sepa comunicarse bien con todos", y sobre todo, con los jóvenes, que en muchas ocasiones no se sienten interpelados por la política.

Pero también reclaman algunos que la imagen del presidente sea buena en fuera de España, para lo cual es necesario "que hable idiomas", lo cual choca, por ejemplo, con lo mostrado por un Alberto Núñez Feijóo que ha confesado no saber inglés.

Al ser nuestra última pizarra, la hemos dejado en La Moncloa para que el próximo presidente del Gobierno tome nota de lo que esperan los ciudadanos.

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