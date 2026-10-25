Colau llama a la unidad de la izquierda: "Sería deprimente que hubiera ataques cuando el adversario es la extrema derecha de PP y Vox"

¿Qué ha dicho? La candidata de Frente Amplio ha expresado que Feijóo "se ha rendido a la agenda de Vox y plantea recortar pensiones, liquidar el Ministerio de Igualdad y cuestionar el derecho al aborto". "Van a por nosotros", ha advertido.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio para las elecciones generales del 29N, ha llamado a la unidad de la izquierda contra la "extrema derecha de PP y Vox". En una entrevista en 'elDiario.es', Colau criticó que Feijóo se ha alineado con la agenda de Vox, que incluye recortes en pensiones y cuestionamientos al derecho al aborto. Subrayó la importancia de no atacar a otras formaciones progresistas y expresó respeto por las diversas propuestas dentro del espacio progresista. Colau resaltó la necesidad de unidad en unas elecciones que considera excepcionales y afirmó estar dispuesta a ceder su candidatura si surge un consenso mayor.

La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio para las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha hecho un llamamiento este domingo a la unidad de la izquierda frente a la "extrema derecha de PP y Vox".

"Sería deprimente que hubiera ataques entre nosotras porque el adversario está muy claro: es una extrema derecha que se presenta con dos siglas, PP y Vox, pero con una única agenda. Y van a por nosotros", ha advertido Colau en una entrevista en 'elDiario.es', donde ha expresado que "lamentablemente, el señor Feijóo se ha rendido a la agenda de Vox y plantea recortar pensiones, liquidar el Ministerio de Igualdad y cuestionar el derecho al aborto".

Así, la candidata del Frente Amplio ha criticado que "Feijóo se ha rendido a Abascal" y ha defendido que "frente a este adversario, no ha lugar a que las izquierdas" se dediquen a criticarse. "Si hay diferencias entre proyectos, habrá que explicarlas, pero sin faltar al respeto y teniendo muy claro quién es el adversario", ha subrayado.

A la pregunta de si existirá "algún tipo de pacto de no agresión" durante la campaña o si "será un poco un sálvese quien pueda", la exalcaldesa de Barcelona ha asegurado que por su parte "no hace falta", porque ella, según ha dicho, es "garantía de que no habrá agresión entre formaciones progresistas".

En lo referente a Gabriel Rufián, la exalcaldesa de Barcelona ha señalado que "teorizó durante un año también a favor de la unidad, pero ha decidido presentarse con Esquerra Republicana con un acuerdo con Podemos solo en Catalunya". "Es legítimo, pero yo creo que su proyecto de una fuerza política estatal de unidad popular que fuera más allá del Partido Socialista era necesario", ha aseverado, criticando así su decisión de haberse presentado solo en la comunidad autónoma.

"Tengo pleno respeto a que haya más de una propuesta en el espacio progresista. Lo que está en juego este 29 de noviembre es tan grave que creo que ningún votante de izquierdas, vote al partido que vote, nos perdonaría que nos lamiéramos las heridas o nos hiciéramos reproches del pasado", ha destacado Colau, a lo que ha añadido que "sería faltar al respeto a la ciudadanía y a los votantes progresistas". "En ningún caso nos podemos permitir el lujo de estar con cuestiones personales. Sería imperdonable", ha sentenciado.

Y sobre su vuelta a la primera línea de la política, Colau ha afirmado que "en la izquierda se está produciendo una renovación de liderazgos" y que "el Frente Amplio es una propuesta de unidad", tras lo que ha contado que "esa idea de diferentes fuerzas políticas" fueron en su búsqueda "como persona de consenso" por su "trayectoria, tanto como activista como alcaldesa". "Eso es algo que evidentemente no he podido rehuir. No son unas elecciones cualquiera, sino que son excepcionales. Ante esto, creo que todas somos necesarias. Si es como candidata a la presidencia, aquí estoy, pero también dije que si hubiera otra persona de mayor consenso, estaría dispuesta a cederle ese lugar", ha apuntado.

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