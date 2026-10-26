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Disturbios en Barcelona

Sánchez condena los disturbios de Barcelona: "Lo que hemos visto es puro vandalismo instigado desde las redes"

Los detalles El presidente del Gobierno asegura que hay una investigación en marcha y 128 personas detenidas que "responderán ante la justicia" y habrá "cero tolerancia a los violentos".

Pedro Sánchez, en Ponferrada Pedro Sánchez, en PonferradaAgencia EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este lunes un mensaje en su cuenta de X en el que censura los disturbios ocurridos en Barcelona durante el fin de semana. "Lo que hemos visto en Barcelona este fin de semana no es un acto de democracia: es puro vandalismo instigado desde las redes", critica Sánchez.

El jefe del Ejecutivo explica que hay una investigación en marcha y 128 personas detenidas que "responderán ante la justicia". "Este Gobierno lo tiene claro: cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes", ha concluido.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha afirmado este lunes que los disturbios del sábado en Barcelona no tenían "absolutamente nada que ver" con una reivindicación, fue "delincuencia", y ha avanzado que los Mossos pedirán judicialmente poder rastrear el origen de la convocatoria y las identidades de sus promotores.

Los Mossos d'Esquadra investigan quién está detrás de la protesta de jóvenes que el sábado derivó en violentos alborotos en Barcelona, convocada a través de redes por una plataforma anónima y que ha dejado un saldo de 128 detenidos, 72 de ellos menores, y 23 comercios saqueados y vandalizados.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha señalado este lunes que la ultraderecha difunde "desesperanza", "frustración" y "odio" en las redes sociales y que esto es lo que está en el "sustrato" de los disturbios que han tenido lugar este sábado en Barcelona.

En rueda de prensa en la sede del partido, Moret ha afirmado: "Tantos años en redes generando odio, confrontación y violencia provoca estas situaciones". Sin señalar a nadie en concreto como impulsor de los disturbios, lo que ha indicado que está bajo investigación policial, Moret sí ha remarcado que estos hechos "responden a los intereses de la ultraderecha".

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