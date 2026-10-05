Fernández-Miranda analiza la reacción del PSOE al adelanto electoral: "Esta oportunidad no la soñaban. No es euforia, es alivio"

El periodista sostiene que el apoyo en las filas socialistas al adelanto electoral se debe a que creen que "en los próximos meses todo iba a ir a peor".

Las protestas masivas por la vivienda y la incapacidad del Gobierno para gestionar esta crisis han precipitado el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, según el periodista Juan Fernández-Miranda. Este movimiento es visto como una "oportunidad" para el PSOE. Fernández-Miranda señala que el PSOE no esperaba esta oportunidad hace un mes, ya que el panorama político era desfavorable. En el contexto de las movilizaciones y el adelanto electoral, se percibe una opción que ha sido bien recibida. Aunque se habla de euforia en las filas del PSOE, el periodista cree que se trata más de un alivio ante la posibilidad de obtener un resultado digno.

Las masivas protestas por la vivienda y la incapacidad del Gobierno de tramitar los decretos para paliar esa crisis han sido el "desencadenante" del adelanto electoral anunciado este lunes por Pedro Sánchez. Así lo considera el periodista Juan Fernández-Miranda, que lo considera como "una oportunidad" para el PSOE.

"Eso se entiende en el PSOE, en Moncloa… Sánchez hizo consultas y tomó la decisión", ha opinado el adjunto al director de 'El Confidencial'.

Fernández-Miranda ha sostenido en El Objetivo que "esta oportunidad no la soñaban (el PSOE) hace un mes". "Creen, abiertamente lo dicen, que en los próximos meses probablemente todo iba a ir a peor porque el escenario en el que se mueve la política española no es nada favorable", ha esgrimido.

El periodista ha apuntado que en la movilización social por la vivienda y el adelanto electoral "había una opción y todos han aplaudido que sea así".

"El Gobierno está diciendo que hay euforia en las filas del PSOE, pero creo que no es euforia, es alivio. Creo que ven que hay una oportunidad, no para seguir gobernando, sino tal vez para ganar o conseguir un resultado digno", ha añadido.

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