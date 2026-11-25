El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto de campaña de cara a las Elecciones Generales del 29N, en la Caja Mágica, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España).

Los detalles El candidato del PP ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los casos de corrupción que han afectado a su entorno tanto en el PSOE como en la Moncloa, comprometiéndose a que "no vuelva a pasar" si él es presidente.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cerró un mitin en la Caja Mágica de Madrid, a 48 horas del fin de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Feijóo criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por casos de corrupción y prometió que no se repetirán si es elegido presidente. Aseguró que "echará a los delincuentes de las calles y del gobierno", y pidió el voto "prestado" a los socialistas descontentos. Feijóo afirmó que el PP está realizando una campaña con "ilusión y esperanza" y desestimó el miedo promovido por los socialistas. Concluyó invitando a celebrar su posible victoria en la sede del PP.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado este jueves el mitin en el que los 'populares' no han logrado llenar la Caja Mágica de Madrid a poco más de 48 horas del fin de la campaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En su discurso, Feijóo ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los casos de corrupción que han afectado a su entorno tanto en el PSOE como en la Moncloa, comprometiéndose a que "no vuelva a pasar" si él es presidente.

El líder del PP ha asegurado que en los comicios del próximo domingo va a "echar a los delincuentes de las calles y del Gobierno también". Además, se ha mostrado enormemente optimista, asegurando que "vamos a ganar". "No van a poder sumar con nadie, no van a poder gobernar con nadie", ha asegurado, respondiendo a un Pedro Sánchez que ha asegurado en las últimas horas que el PSOE será primera fuerza y que tendrá una mayoría aún más amplia que en las elecciones de 2023.

Pide el voto "prestado" a los electores socialistas

El candidato del PP ha insistido en pedir el voto prestado a los votantes socialistas que están descontentos con la gestión de Sánchez durante los últimos años. "Que nos prestes tu voto si eres socialista para limpiar el PSOE y tener un partido con proyecto", ha afirmado Feijóo, asegurando que será necesario "hasta el último voto" para llegar a La Moncloa.

Lo ha hecho asegurando que el próximo domingo va a "derribar el muro sectario de Sánchez, ladrillo a ladrillo y voto a voto". "Os pido que me acompañéis desde la calle Génova a la carretera de la Coruña en el Palacio de la Moncloa", ha reclamado Feijóo.

"Ya no cuela el miedo"

El líder del PP ha asegurado que su formación sale a la calle "a dar la cara" frente a un Sánchez que intenta "lavar la suya": "Nosotros contamos lo que vamos a hacer. Ellos buscan cómo tapar lo que han hecho".

Además, ha defendido que el PP está haciendo "una campaña cojonuda" con "ilusión y esperanza" frente a los socialistas, a los que "solo les queda el miedo". "Y ya no cuela, ya no cuela el miedo, no cuela la manipulación, no cuelan las mentiras. A España ya no le cuela el miedo", ha advertido Feijóo.

Feijóo ya habla de fiesta en Génova

El candidato del PP ha cerrado su intervención asegurando que, en cuatro días, el PP estará celebrando su llegada al Gobierno en el balcón de su sede. "El domingo a las 11 de la noche estáis todos invitados a la calle Génova", ha afirmado, instando a todos los militantes y simpatizantes a vivir el recuento junto a los dirigentes del PP. "Estoy disfrutando más que nunca, me habéis impulsado", ha concluido un Feijóo que se ha mostrado eufórico a 48 horas del cierre de la campaña electoral.

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