Los detalles "¿Qué le parece la señora Ayuso a las maestras y maestros que están defendiendo la educación pública de nuestros niños y niñas?", ha preguntado la candidata de Frente Amplio al del Partido Popular, que solo ha recordado que gobierna con "mayoría absoluta".

La huelga de profesores en la Comunidad de Madrid, que supera los 40 días, y la gestión de Isabel Díaz Ayuso fueron temas centrales en el debate a cuatro del jueves. Ada Colau cuestionó a Alberto Núñez Feijóo sobre si Ayuso debería dimitir, a lo que Feijóo respondió con ironía. Colau criticó a Ayuso por llamar "garrapatas" a los profesores en huelga y recordó su polémico uso de dinero público. El debate, que incluyó a Pedro Sánchez, Feijóo, Colau y Santiago Abascal, fue el último antes de las elecciones del 29 de noviembre.

La huelga de profesores, que ya suma más de 40 días, en la Comunidad de Madrid y la no gestión que está haciendo de ella Isabel Díaz Ayuso han sido uno de los temas que han causado un choque en el debate a cuatro de la noche de este jueves. Ha sido Ada Colau la que la ha recordado y lo ha hecho para preguntarle a "Alberto Núñez Feijóo si piensa que debería dimitir". El popular ha guardado silencio.

"Señor Feijoo, usted le gusta mucho presumir de buena gestión". "Pero usted ha obviado una cosa muy importante, que es que usted, con el señor Abascal, ya están gestionando desde hace muchos años", por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Así ha comenzado Colau su interpelación para, acto seguido, lanzar una pregunta: "¿Y qué está pasando?".

"Mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. ¿Se lo quieren perder?", ha respondido Feijóo con un tanto de ironía. La suficiente como para que Colau haya contraatacado. "¿Qué le parece la señora Ayuso a las maestras y maestros que están defendiendo la educación pública de nuestros niños y niñas?", ha dicho la candidata de Frente Amplio.

Porque Colau ha recordado que Ayuso no ha dudado en llamar "garrapatas" a los profesores que continúan en huelga a la espera de que la consejería de Educación se siente a negociar. "¿No cree usted que la señora Ayuso debería dimitir? Que es una vergüenza que, después de comprarse un ático con dinero público de más de seis millones de euros, después de insultar a Maricarmen, después de llamar terroristas a las personas que salen a defender el derecho a la vivienda, llame garrapatas a los maestros y maestras que llevan semanas en huelga dejándose el salario para defender la educación pública", ha sentenciado Colau.

Este jueves 26 de noviembre se han enfrentado en un debate a cuatro Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Ada Colau (Frente Amplio) y Santiago Abascal (Vox). El último antes de que los ciudadanos tengan que acudir a las urnas para las elecciones de este 29N.

*Vuelve a ver completo el debate a cuatro en Atresplayer.

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