¿Qué ha pasado? El candidato de Vox reivindica que el Gobierno no ha mejorado la vida de la ciudadanía con sus políticas económicas y Colau responde con el anuncio de Figaredo de un recorte del gasto público de 112.000 millones.

Santiago Abascal, líder de Vox, critica al Gobierno de Pedro Sánchez por ser "recaderos de la patronal" y asegura que los salarios disminuyen, mientras 1,2 millones de personas han emigrado desde 2011. Abascal desea que los emigrantes regresen. Ada Colau, del Frente Amplio, responde mencionando un recorte de gasto público de 112.000 millones de euros anunciado por Figaredo, comparándolo con los recortes de Rajoy y vinculándolo a las políticas de Javier Milei, quien enfrenta una recesión en Argentina. Abascal atribuye la pérdida de empleos a la "inmigración masiva" y al "fanatismo climático", criticando las políticas del Pacto Verde y el acuerdo con Mercosur.

El candidato de Vox pide al próximo Gobierno que no se convierta en "enemigo de los trabajadores", algo que, a su juicio, sí hace el actual Ejecutivo. Santiago Abascal acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de convertirse en "los recaderos de la patronal" y asegura que, mientras tanto, los salarios bajan y 1,2 millones de personas abandonan España desde 2011. Entre ellas, cita a "ingenieros, médicos y temporeros, incluso". "Queremos a los nuestros de vuelta", reclama.

La del Frente Amplio, Ada Colau responde a sus palabras con dos noticias de "rabiosa actualidad". La primera, según señala, es el anuncio de Figaredo de un recorte del gasto público de 112.000 millones de euros, una cifra que califica de "11 veces más de los recortes que hizo Rajoy".

La candidata también vincula esta propuesta con las políticas de Javier Milei, al que define como "referente" de Abascal. En este sentido, recuerda que "justo hoy" se conoce que Argentina entra en recesión técnica. "Cierre de empresas, destrucción de empleo, caída del consumo... Eso es lo que está haciendo su amigo Milei", reprocha.

Abascal atribuye la pérdida de empleos a la "inmigración masiva" y al "fanatismo climático". En este último caso, señala a las políticas del Pacto Verde y al acuerdo con Mercosur, aprobadas por PSOE y PP en Bruselas, como responsables de la desaparición de puestos de trabajo.

"Nos prometen un futuro verde, pero es un futuro negro para millones de personas", afirma. El líder de Vox advierte de que, a su juicio, estas políticas provocan que "cierren las fábricas, cierren las industrias, las explotaciones agrícolas de las familias".

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