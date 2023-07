La campaña electoral del 23J encara su recta final. Los candidatos están ante los últimos días para poder convencer a los indecisos y para movilizar a los españoles para que voten el próximo 23 de julio.

Un momento que Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para reiterar que debe gobernar la lista más votada. "Creo que debe gobernar el que gana y he planteado una reforma laboral para que eso suceda", ha indicado en una entrevista que ha concedido en 'La Hora de La 1'.

Un mensaje que ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la campaña y que llegó a proponerle incluso a Pedro Sánchez durante su debate 'cara a cara'. Sin embargo, se trata de un mantra que su partido no ha cumplido tras el 28M en numerosos territorios en los que ha decidido pactar con Vox para gobernar.

Feijóo pretende que Sánchez le deje gobernar si es la lista más votada, pero el PP está haciendo presidentes y alcaldes que no han sido los más votados por toda España. Esto es algo que hemos visto en lugares como Canarias o Extremadura.

Precisamente, en este último lugar, María Guardiola ha sido investida presidenta del PPcon los apoyos de Vox pese a que el socialista Fernández Vara fue la lista más votada. Una situación a la que en este caso se une también el hecho de que ella dijo que nunca pactaría con la extrema derecha. Unas postura que finalmente tuvo que cambiar para poder gobernar.

Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado sobre este hecho asegurando que "el que le impide a Vara ser presidente es su partido". De esta forma, ha confesado que aprueba lo que ocurrió en Extremadura. Un momento que ha aprovechado para reiterar que el PP "es un partido de Estado".

Sin embargo, pese a haber llegado a estos acuerdos con Vox, Feijóo sigue defendiendo que quiere gobernar en solitario. "Yo planteo que si yo no gano, no debo ser presidente del Gobierno. En cambio, si gano, que me dejen gobernar", ha reiterado, asegurando que si Sánchez gana él le dejará gobernar y se abstendrá.

El líder de los populares ha asegurado que el PP y el PSOE son los únicos partidos que pueden "evitar que gobiernen los extremos", algo que asegura que él está dispuesto a impedir a pesar de no haberlo cumplido en algunos territorios tras el 28M.