El candidato del PP a las elecciones del 23J, Alberto Núñez Feijóo, defiende los pactos que su partido está alcanzando para gobernar con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas. Está "contento", dice, aunque cuando le preguntan concretamente por la Comunidad Valenciana, donde han dado a los de extrema derecha la vicepresidencia y varias consellerias, el 'popular' trata de desviar la atención.

"¿Está usted contento con los pactos de la Comunidad Valenciana?", le preguntó el presentador de 'El Hormiguero' en su paso por el programa. Y entonces Feijóo habla de ese y otros acuerdos que también han logrado con otros partidos.

"Estoy contento con los pactos que estamos haciendo. Le hemos dado la alcaldía de Barcelona al PSOE, y la de Vitoria; la Diputación Foral de Guipúzcoa al PNV y al PSOE; estamos gobernando con Coalición Canaria en Canarias; gobernamos en Cantabria con la abstención del Partido Regionalista de Cantabria...", relató el líder de los 'populares'.

Más de puntillas habla concretamente sobre el caso de la Comunidad Valenciana, donde un extorero de Vox estará al cargo de la vicepresidencia y de Cultura; y donde el que fuera número 1 de la ultraderecha en la región, Carlos Flores, se retiró tras saberse que fue condenado por violencia machista. También allí, la diputada de Vox, Llanos Massó, será la nueva presidenta de las Cortes, ysu perfil ultracatólico, antiabortista y negacionista de la violencia machista no ha pasado desapercibido.

Dijo sobre esto que como allí no podían pactar con una persona que "lleva una sentencia, de hace 20 año, es verdad, por abusos verbales contra su exmujer", le vetaron. Esto es, asegura Feijóo, "una garantía" de que se toman la violencia machista en serio. Lo cierto es que por mucho "veto" que el PP le pusiera, fue prácticamente premiado por Vox y va como cabeza de lista por Valencia para las generales.

Lo cierto también es que el número dos de Vox, José María Llanos,niega también públicamente la violencia de género y es contrario al matrimonio homosexual. Pero esto no ha supuesto un impedimento para Carlos Mazón para pactar.

Más pactos con negacionistas de la violencia machista o el cambio climático

Por otro lado, cuando Feijóo dice que está "contento" con los pactos surgidos tras las elecciones autonómicas y municipales está haciendo referencia a aquellos acuerdos en los que se ha firmado laprohibición de desplegar la bandera LGTBI en edificios institucionales. Ocurre por ejemplo en la localidad valenciana de Náquera, o en Torrijos (Toledo) o en el Parlament Balear, que ahora preside Gabriel Le Senne (Vox), con un perfil homófobo y machista.

También dentro de estos pactos con los que Feijóo se muestra satisfecho está el que gracias al PP ha hecho a Marta Fernández (Vox), diputada machista, homófoba, negacionista del coronavirus y del cambio climático, contraria a las vacunas y racista, presidenta de las Cortes de Aragón.

¿Habrá pactos similares a nivel nacional?

Sin duda, los acuerdos que sella la derecha del PP con la extrema derecha de Vox en diferentes puntos del territorio español están marcando la campaña electoral de los comicios generales del próximo 23 de julio. Hacen inevitable la pregunta: ¿qué condiciones pondrá el PP para negociar un futuro e hipotético gobierno con Vox?

También le preguntaron algo así en 'El Hormiguero' y Feijóo habló de sus "líneas rojas con Vox". "No voy a negociar que la Sanidad en mi país no va a seguir siendo pública y gratuita, que la educación tiene que ser de calidad, la violencia machista, ni el Estado Autonómico". Negociará, dice, con quien respete la Constitución: "Los derechos y libertades de la Constitución no son negociables", aseguró Feijóo.

Pero sobre la posibilidad de tener a Santiago Abascal de vicepresidente, dice que 'no'. Que si llegase a ser presidente del Gobierno tendrá una vicepresidenta y un ministro de economía. No revela, eso sí, ningún nombre.