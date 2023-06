Carlos Flores no formará parte del Gobierno de coalición de PP y Vox en la Comunidad Valenciana. Flores (Vox), condenado por violencia machista, será cabeza de lista de la formación de extrema derecha por Valencia en las elecciones generales del 23J.

Ahora falta por saber quién será su sustituto y posible vicepresidente de la Generalitat. Todos los focos apuntan a José María Llanos Pitarch, segundo en las listas de Vox, del que intentamos conocer un poco más en laSexta Clave. Portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas y presidente provincial del partido en Valencia hasta febrero, Llanos quizá sea vicepresidente de un gobierno con el PP, un partido del que tenía dudas hace unos años.

"¿No será que todo son lo mismo? ¿Que vivían mejor en el bipartidsimo? ¿Que se vive mejor cobrando comisiones y pasando del Gobierno a la oposición? Porque pueden ser cobardes, débiles, cómplices... pero tontos no. Es registrador de la propiedad -aludiendo a Mariano Rajoy-, no conozco a ningún tonto registrador de la propiedad. Entonces, ¿qué están haciendo con nuestro país y con nuestras familias?", se preguntaba.

Llanos Pitarch llamó llorón a Rajoy, arremetiendo contra Pablo Casado y metió en la ecuación a Javier Maroto: "Pregúntenle si cree en la familia natural. Oiga, yo con las personas no me meto, cada uno puede tener sus querencias, pero es que Maroto es pro ideología de género, que es cargarse la familia natural. La unión de hombre y mujer es antropologia, oiga, defienda uniones de hecho, pero no le llame matrimonio".

Pese a no estar muy a favor del PP, Llanos Pitarch cobró durante ocho años de una fundación creada por el exconseller del PP Rafael Blasco, condenado por prevaricación y fraude. No le hemos oído en estos años a Llanos en las Corts hablar de corrupción... aunque sí del pin parental, que ha protagonizado gran parte de su discurso.

"Yo sí quiero saber qué estudian mis hijos, porque no son suyos. A mí no me gustaría que Pablo Hasel fuese a su clase a dar una charla", afirmaba. A este doctor en Derecho y Ciencias Políticas, profesor de Derecho Romano en la Universidad, no le gustaba el PP. No le gusta el matrimonio entre personas del mismo sexo, no le gusta el aborto y no le gusta la inmigración.

Por si echaban de menos en el discurso ultra de Jose María Llanos el feminismo, también tiene una opinión sobre ello. La expresó cuando se le dijo que las leyes tenían que paritarias: "Las personas son personas y los políticos son personas, pero es que las personas es femenino y nos define a todos".