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Ley de nietos

Feijóo celebra el dictamen del Supremo con la ley de nietos: "No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo"

¿Qué ha dicho? El líder del PP denuncia que Sánchez quiere dar pasaportes "de forma indiscriminada a cualquier persona que tuviera un abuelo en España". "El Supremo ha dicho que no tiene nada en contra de darle la nacionalidad a nietos de exiliados, pero no a los demás", defiende.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comentado la decisión del Tribunal Supremo de suspender la 'ley de nietos', explicando que el tribunal "ha dicho que no tiene nada en contra de darle la nacionalidad a nietos de exiliados, pero no a los demás". "Eso lo diría cualquier tribunal de instancia. No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo", destaca Feijóo en una entrevista en 'EsRadio'.

Para Feijóo, es una "trampa" decir que en el PP están "en contra de dar el pasaporte a nietos de exiliados", algo que considera como "falso". Sobre Pedro Sánchez, Feijóo cree que ha querido "abrirlo de forma indiscriminada a cualquier persona que tuviera un abuelo en España".

"Llevamos tantas trampas, coacciones, cloacas, mordidas... Yo pido altura de miras a los españoles y que no se dejen engañar: esto es una oportunidad de cambiar o de despeñarnos por el abismo de Sánchez", opina un Feijóo en modo electoral. Para el líder del PP, esa gente que quiere un cambio en España "está enchufada", aunque es "consciente de que las elecciones se ganan el 29N".

Sobre esa hipotética llegada al Palacio de la Moncloa, Feijóo promete que "todo se sabrá" -si es que algo ha de saberse- sobre el 'sanchismo'. "Hay una falta absoluta de respeto a la ley, a la justicia, a la verdad, a las fronteras y a la nación. Ceuta es la acreditación de la indolencia, la frivolidad y la falta de cumplimiento de un deber esencial, que es garantizar la integridad territorial", añade.

Feijóo ha hecho un repaso de las medidas por la que apuesta su formación para ese "cambio" en España y ha hablado de los supuestos "intereses económicos de dirigentes o exdirigentes del Partido Socialista con Marruecos". "Pues todo parece indicar que sí. Pegasus además, ¿no? Por lo tanto, mire: con Marruecos, lealtad, buena vecindad... Ahora bien, firmeza. No se negocia la integridad territorial de este país. Hemos conseguido sensibilizar a nuestros colegas europeos de que cuando Ceuta se ataca, se ataca a Europa", añade.

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