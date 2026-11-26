¿Qué ha pasado? El líder de Vox ha puesto el foco en la "destrucción de las redes por parte de la Gobierno", haciendo hincapié en "la red ferroviaria", "la red educativa", "la red eléctrica" y "los hospitales".

Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, ha respondido a Santiago Abascal, líder de Vox, tras sus críticas al Gobierno por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. Sánchez ha sido contundente al recordar la falta de respeto de Vox al luto por las víctimas de Urda, afirmando que "el dolor se acompaña, no se hace campaña con él". Abascal había acusado al Gobierno de destruir infraestructuras clave, como la red ferroviaria y educativa, y criticó la gestión de la sanidad y la energía, señalando problemas como los bajos salarios y el apagón eléctrico.

Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de cara a las elecciones del 29 de noviembre, ha respondido a Santiago Abascal después de que el líder de Vox haya atacado al Gobierno por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

El presidente del Gobierno, ante las palabras de Abascal, ha respondido de manera tajante recordando la actitud del partido de ultraderecha tras el accidente de Urda: "Le digo una cosa. El dolor se acompaña, no se hace campaña con él. Fue lamentable que no respetara el luto por las víctimas de la tragedia ferroviaria".

Todo, después de lo expresado por Abascal poniendo el foco en la "destrucción de las redes por parte del Gobierno": "La red ferroviaria, la joya de la corona que ahora están en la sede donde Sánchez es secretario general en las joyas de José Luis Rodríguez 'Joyero', su mentor".

"La red educativa, destruida con los peores datos de las comparativas internacionales. En los hospitales basta con ir a uno y preguntar a los que aún siguen en España porque los salarios son muy bajos. En Madrid, 150.000 ilegales atendidos en un solo año. Cómo no va a haber listas de espera para los españoles", ha afirmado.

Luego, la red eléctrica: "Ese apagón jamás le había ocurrido a nadie. Ha sido a este señor, que andaba con las energías intermitentes diciendo que era el más verde del mundo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*Vuelve a ver completo el debate a cuatro en atresplayer.