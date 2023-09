El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confesado que su partido sí que mantuvo conversaciones con Junts antes de que Puigdemont realizase una "rueda de prensa solemne" en la que explicó cuáles son sus exigencias para negociar la investidura.

De esta forma, ha reconocido que sí que tuvieron contacto con los independentistas, a pesar de mostrarse críticos con el PSOE por hacerlo y a la división interna que se produjo en su partido entre aquellos que estaban a favor de una reunión con Junts y los que se negaban a que eso sucediese.

Una situación que ha justificado, en una entrevista concedida en el programa 'La mirada crítica' de 'Telecinco', asegurado que lo hicieron porque, como partido que ganó las elecciones, tiene el "encargo" y el "objetivo" de intentar conseguir la investidura. Además, ha resaltado que ellos "nunca" negaron que hubiesen tenido esos contactos.

"Hemos escuchado algunos de los planteamientos de Junts. Al conocer sus requisitos a través de una rueda de prensa solemne de Puigdemont, automáticamente le contestamos en directo que así no", ha señalado.

El líder del PP ha asegurado que prefieren estar en la oposición que aceptar "unos requisitos inasumibles". En cuanto a los contactos previos que tuvieron con ellos no ha querido dar más detalles, negándose a contestar quién fue la persona encargada de hacer de interlocutor con Junts ni en qué términos tuvieron lugar esas conversaciones. En este sentido, lo único que ha desvelado es que hubo "comentarios y mensajes con concejales" del PP en Cataluña, dado que coinciden en los plenos, los Parlamentos y los distintos foros.

"Entendemos que ese requisito y esa condición es ilegal e indigna. No vamos a intentar negociar el Estado con una parte que representa la minoría", ha zanjado, dejando claro que cierran toda posibilidad a volver a mantener un contacto con ellos tras saber cuáles son sus exigencias.

Ahora, acusa a Puigdemont de intentar "chantajear" al Gobierno, resaltando que, si Pedro Sánchez consigue ser presidente es porque él no está dispuesto a aceptar las condiciones impuestas por Junts. "Si yo acepto lo que acepta Sánchez, el presidente soy yo. Como no lo hago, él tiene posibilidad de ser presidente", ha indicado, asegurado que así no quiere serlo.