A falta de un mes para ir a una sesión de investidura en la que, de momento, no le dan los números, Alberto Núñez Feijóo no renuncia a intentar recabar los cuatro apoyos que le faltan para convertirse en presidente del Gobierno. A tal efecto, está dispuesto a "hablar con aquellos que quieran hablar", según ha insistido el líder del PP este domingo, después de que el partido haya mostrado su disposición a sentarse con todos los grupos excepto EH Bildu.

Así, desde Pontevedra Feijóo ha defendido "el encargo de la investidura conlleva la obligación hablar con aquellos que quieran hablar", aunque matizaba: "No significa, ni mucho menos, que esté de acuerdo con los planteamientos de los partidos con los que vamos a hablar". Así, el dirigente 'popular' señalaba que "después de hablar se puede coincidir o discrepar" y advertía de que no será presidente "a cualquier precio": "Chantajes no, subastas no", avisaba.

Este mismo fin de semana, Feijóo aseveraba además en una entrevista con 'El Mundo' que no es "un rival político e ideológico de Junts". Sin embargo, no todos entre las filas del PP están de acuerdo con hablar con la formación independentista, una posibilidad que el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha rechazado frontalmente, preguntándose "de qué hay que 'hablar'" con el partido de Carles Puigdemont.

"Junts sí es mi rival, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un rey fascista, con el que se niegan a 'hablar'", respondía a Feijóo a través de Twitter. "Que alguien me diga de qué hay que 'hablar' con ellos...", agregaba.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha deslizado en 'Radio Galega' que Fernández "no asistió al acto en Soutomaior y quizá no escuchó la intervención completa de Feijóo". "Creo que Junts tiene una representación otorgada por la ciudadanía y se puede escuchar y hablar", ha defendido, advirtiendo no obstante, en la línea de Feijóo, que no van a "aceptar chantajes ni subastas" y que su "marco será siempre la Constitución".

A su vez, el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido que Feijóo "tiene que dialogar con los grupos parlamentarios como tiene que dialogar con los presidentes autonómicos porque en el diálogo está la base de los posibles acuerdos". "Una cosa es dialogar y otra es pactar", ha matizado, insistiendo en todo caso en que dialogar con los grupos y los presidentes autonómicos es "un camino correcto, de coherencia".

Precisamente, Feijóo ha reunido este lunes a la cúpula del partido para decidir el momento exacto en que iniciar los contactos con los grupos parlamentarios -a excepción de la formación abertzale- y cómo y cuándo se desarrollarán esas conversaciones.