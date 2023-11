El candidato a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe lo que es enfrentarse a un debate de investidura. De sobra, de hecho. Tienes dos experiencias bastante recientes. Lo cierto es que hace cuatro años, en 2019, se enfrentó a dos debates de investidura. Un hecho que implicó, al mismo tiempo, hacer frente a cuatro votaciones diferentes en el Congreso de los Diputados. La primera tuvo lugar el 23 de julio de 2019, tras los primeros comicios de ese año celebrados el abril.

Pues bien, en esa primera sesión de investidura el candidato socialista no logró la mayoría absoluta necesaria de 176 escaños para ser investido. Se quedó en 124, con el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria. En la segunda vuelta, en la que necesitaba más síes que noes, tampoco lo consiguió. Fueron 124 síes frente a 155 escaños en contra. Unidas Podemos se abstuvo al no lograr un acuerdo con los socialistas.

Esto llevo a una repetición electoral, los comicios de noviembre de 2019. PP (87) y PSOE (108) contaron con un resultado similar. Vox (52) consiguió entonces sumar 28 apoyos a los obtenidos en los comicios de abril. Podemos, sin embargo, perdió representación quedándose en 26 diputados. En este contexto, el rey volvió a proponer a Sánchez como candidato. Una vez más, el Congreso de los Diputado se pronunció sobre la candidatura de Sánchez.

En la primera ronda, el candidato socialista logró recopilar el sí de los miembros del PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias y Teruel Existe. Sin embargo, los escaños de Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Coalición Canaria, Navarra Suma, Junts per Catalunya, la CUP, Foro Asturias y PRC pronunciaron "no". Los diputados de ERC y EH Bildu se abstuvieron. En total, 349 votos: 166 'síes' frente a 165 'noes' y 18 abstenciones. Sánchez se quedó a once apoyos de los 176 escaños necesarios.

Las miradas se dirigieron entonces al 7 enero de 2020, fecha en la que tuvo lugar la segunda votación en la que únicamente necesitaba una mayoría simple para ser investido. La consiguió. PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País-Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe sumaron 167 síes frente a 165 noes y 18 abstenciones (ERC y EH Bildu). Cuatro años más tarde de aquella investidura, Sánchez vuelve a enfrentarse al Congreso de los Diputados los días 15 y 16 de noviembre.

Con una diferencia: esta vez sí tendría los votos necesarios para salir victorioso de la primera ronda al contar, a priori, con el apoyo de 179 escaños (PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, Coalición Canaria, PNV y BNG). En caso de que no se escuchen, al menos, 176 síes Sánchez tendrá una oportunidad más en una segunda votación en la que necesitará más síes que noes para ser investido.