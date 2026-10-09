PP y PSOE aceptan el debate a cuatro en Atresmedia el 26 de noviembre ante las elecciones generales del 29N

Los detalles La celebración del debate fue anunciada inicialmente por el PP, que confirmó su aceptación de la invitación de Atresmedia y propuso que el encuentro tuviera lugar lo más cerca posible de la jornada electoral. Después, el PSOE ha reiterado su compromiso con los debates electorales y su voluntad de participar en todos ellos.

El PP y el PSOE han acordado participar en un debate electoral a cuatro en Atresmedia el 26 de noviembre, pocos días antes de las elecciones generales del 29N. Este encuentro incluirá a los candidatos de PP, PSOE, Vox y una formación a la izquierda de los socialistas. El PP anunció inicialmente la aceptación de la invitación, sugiriendo que el debate se celebre cerca de la jornada electoral, mientras que el PSOE reafirmó su compromiso con los debates electorales. Además, el PP participará en un cara a cara en Mediaset el 16 de noviembre y un debate en RTVE el 23 de noviembre. El PSOE ha destacado la importancia de estos debates para la transparencia y el contraste de ideas, subrayando que los medios son los organizadores de estos eventos.

El PP y el PSOE han aceptado la propuesta de celebrar un debate electoral a cuatro en Atresmedia el próximo jueves 26 de noviembre, a tres días de las elecciones generales del 29N. Este encuentro reunirá a los candidatos de las principales formaciones políticas con representación parlamentaria en todo el territorio nacional: PP, PSOE, Vox y la formación que represente a la izquierda situada a la izquierda de los socialistas.

La celebración del debate fue anunciada inicialmente por el PP, que confirmó su aceptación de la invitación de Atresmedia y propuso que el encuentro tuviera lugar lo más cerca posible de la jornada electoral. Posteriormente, el PSOE ha reiterado su compromiso con los debates electorales y su voluntad de participar en todos ellos.

Además del debate a cuatro en Atresmedia, los 'populares' han confirmado su participación en otros dos encuentros durante la campaña electoral. Por un lado, ha aceptado la propuesta de Mediaset para celebrar un cara a cara entre los dos candidatos con posibilidades de presidir el Gobierno, previsto para el lunes 16 de noviembre.

Por otro, han aceptado la propuesta de RTVE para celebrar un debate entre los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria el lunes 23 de noviembre.

Por su parte, el PSOE ha reiterado este 9 de octubre su compromiso con el debate público, la transparencia y la confrontación democrática de ideas. Los socialistas consideran que estos encuentros son fundamentales para que la ciudadanía pueda conocer y contrastar las propuestas de las distintas fuerzas políticas.

No obstante, la formación ha subrayado que son los medios de comunicación quienes organizan los debates electorales y no los partidos quienes deben decidir dónde y con quién debatir. Por ello, ha asegurado que estudiará todas las propuestas que reciba con la voluntad de participar en todas ellas.

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