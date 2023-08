Aún no hay fecha para la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero el PP no quiere que sea la próxima semana, como parece más probable. A falta de que Francina Armengol anuncie oficialmente la fecha este mismo miércoles, fuentes de Génova confirman a laSexta que su candidato "no quiere entrar inmediatamente en un proceso de investidura para así poder negociar los apoyos precisos" y que ha trasladado a la presidenta del Congreso su intención de iniciar los contactos a tal efecto el lunes.

Según los 'populares', Feijóo quiere hacerlo "una vez se conformen de manera efectiva los grupos parlamentarios", por lo que prevé arrancar esos contactos a partir de la semana que viene y hablar "con todos los partidos y grupos". Así, le ha trasladado a Armengol que una investidura ya la semana próxima le dejaría sin apenas tiempo para negociar.

En esta línea, Elías Bendodo ha manifestado este miércoles en la 'Cadena SER' que el PP pretende negociar para recabar los cuatro escaños que le faltan para hacer presidente a Feijóo, una vez amarrados los apoyos de Vox, Coalición Canaria y UPN. "Hasta el rabo todo es toro", ha aseverado el coordinador general del PP, que no da por perdida la investidura y ni siquiera ha descartado lograr el apoyo del PNV, pese al reiterado rechazo frontal de la formación jeltzale a facilitar la investidura.

Los socialistas, sin embargo, ven en este intento de retrasar la investidura una estrategia para acercar una repetición electoral. Así lo ha denunciado el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, en declaraciones a la misma emisora, donde ha aseverado que nadie se cree la "excusa" de esperar a que se constituyan los grupos parlamentarios.

En este sentido, se ha preguntado qué está haciendo entonces Feijóo hasta el lunes: "Puede empezar hoy mismo" a hablar con todas las fuerzas políticas, ha sentenciado López, que ha apuntado a un "ejercicio de dilatación" por parte del PP para intentar "torpedear todo para que haya una repetición electoral".