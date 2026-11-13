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Elecciones 29N

El cara a cara entre Sánchez y Feijóo será el 19 de noviembre y estará organizado por la Academia de la Televisión

Los detalles El debate, moderado por María Casado y con una señal institucional para que las televisiones interesadas lo emitan, contará con cinco bloques destinados a vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, corrupción y regeneración democrática y migración y política exterior.

Pedro Sánchez, a la izquierda; Alberto Núñez Feijóo, a la derecha Pedro Sánchez, a la izquierda; Alberto Núñez Feijóo, a la derechaAgencia EFE
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El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ya tiene fecha y lugar. Los líderes del PSOE y del PP, candidatos a las elecciones generales del 29N, se enfrentarán en un cara a cara el próximo jueves 19 de noviembre organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

Así ha informado de ello la institución, detallando tanto la fecha como los detalles organizativos de un encuentro que se celebrará en el Plató A del Madrid Content City y que estará moderado por María Casado, presidenta de la Academia de Televisión.

Además, se han establecido los temas a tratar, contando con cinco bloques en total destinados a asuntos como vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, corrupción y regeneración democrática y migración y política exterior.

Por otra parte, el sorteo ha establecido que sea Feijóo el encargado de abrir el debate y Sánchez el de cerrarlo.

Como ya hizo en su día en los debates celebrados en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019, la Academia de Televisión ofrecerá una señal institucional del encuentro para que puedan emitirla las televisiones interesadas.

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