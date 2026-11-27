El periodista de 'El País' analiza en Al Rojo Vivo la polémica reacción del líder del PP y advierte del posible coste electoral de un gesto que considera especialmente inoportuno en plena campaña.

Uno de los momentos más comentados del debate a cuatro entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno para las elecciones del 29 de noviembre tuvo como protagonistas a Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau. El líder del PP protagonizó un tenso intercambio con la candidata del Frente Amplio después de que esta cuestionara su defensa de la gestión de Carlos Mazón y recordara que el expresidente valenciano continúa aforado. La respuesta de Feijóo no tardó en generar polémica, especialmente por el gesto que acompañó a sus palabras.

"Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita, eso es la buena gestión. España necesita ponerse a funcionar", espetó el candidato popular a Colau. Un comentario que, junto al gesto de llevarse el dedo a los labios, ha centrado buena parte de las reacciones posteriores al encuentro.

El periodista de 'El País' Carlos E. Cué analizó el momento en Al Rojo Vivo y puso el foco tanto en las palabras del candidato popular como en su lenguaje corporal. "Yo creo que toda la izquierda está intentando sacarle el máximo partido a la palabra calladita, que no es solo la palabra calladita, sino el gesto de llevarse el dedo a la boca", apuntó. Aunque reconoció que Feijóo no mandó literalmente callar a Colau, consideró que la escena constituye "un error de libro" desde el punto de vista de la comunicación política, especialmente en plena recta final de la campaña. "No solo es la palabra, sino el gesto; es un error evidente, sobre todo cuando en 2023 el voto femenino fue decisivo", subrayó.

Cué recordó que el PSOE obtuvo entonces una ventaja importante entre las mujeres, un voto que, según explicó, las encuestas apuntaban que podía estar ahora más igualado. También señaló que Abascal había introducido durante el debate varios argumentos que calificó de machistas. Aunque admitió que es difícil medir en tan pocas horas el impacto de estos episodios en las urnas, concluyó que la intervención de Feijóo supone "una metedura de pata enorme" en un segmento electoral que fue determinante para que el líder del PP no pudiera gobernar en 2023.

*Vuelve a ver el video completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido