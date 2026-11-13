El análisis previo al debate de María Llapart: "Vienen con ganas de debatir, contraponer y desmontar las políticas del contrincante"

Los detalles La periodista especializada en política espera que sea un "buen debate" en el que los ciudadanos podrán "ver claramente cuales son la políticas de cada partido, las que les afectan".

Momentos antes del primer debate a cuatro en la carrera electoral hacia las elecciones del 29N, la periodista política de laSexta María Llapar analiza cómo cree que va a ser y las primeras sensaciones al hablar con los candidatos. El encuentro contará con la presencia de Pablo Bustinduy, de Frente Amplio; José María Figaredo, de Vox; Juan Bravo, por el PP; y Carlos Cuerpo, del PSOE acudirán para tratar temas como la vivienda o el coste de la vida.

Según Llapart, que ha hablado con cada uno de ellos a su entrada en las instalaciones de Atresmedia, "los candidatos vienen con ganas, con ilusión. Vienen con ganas de debatir, contraponer y desmontar las políticas del contrincante". Muchos de ellos han declarado traen muy preparados datos clave para acompañar sus discursos.

Pone así el ejemplo de Bustinduy, aunque declara que "todos han dicho que se han preparado mucho este debate". Según ha contado, el representante de Frente Amplio les ha trasladado que siempre ha sido un "empollón" y que también se ha aplicado en la preparación de este encuentro. Además, Llapart ha subrayado que es uno de los candidatos que más controla el tema de la vivienda, al haber participado en las negociaciones con el PSOE y el resto de formaciones para sacar adelante los decretos que recibieron el respaldo del Congreso este jueves.

La periodista espera que sea un encuentro "en el que los ciudadanos van a poder ver claramente cuales son la políticas de cada partido, las que les afectan". Además, señala que espera que sea "muy buen debate".

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