El presentador de Al Rojo Vivo sentencia el debate a cuatro que se celebró este jueves en la Academia de la Televisión entre los candidatos de los cuatro principales partidos: Pedro Sánchez, Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

A escasos tres días de las elecciones generales de este domingo, se celebraba el último debate de la campaña, el debate a cuatro, algo que no se sucedió en 2023, organizado por la Academia de la Televisión y moderado por María Casado, entre los candidatos de los principales partidos: Pedro Sánchez, Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, tiene clara la conclusión y el resultado de esta cita: "Vamos a ser claros, el último gran debate de la campaña electoral tiene nombre y es un nombre de mujer: Ada Colau. Es la ganadora del debate".

Y además, añade el periodista, "es la ganadora del debate en un momento clave para su formación porque Frente Amplio estaba sufriendo mucho en las encuestas y Ada Colau ha dado energía al bloque de la izquierda".

Por último, asegura que "Pedro Sánchez se refutó a sí mismo y se refutó completamente: "Esta vez sí pasó al ataque, dejando muy claro que la estrategia del cara a cara con Feijóo había sido un auténtico fiasco".

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