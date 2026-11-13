Choque de Bustinduy (Frente Amplio) y Figaredo (Vox) por la migración: "No voy a debatir con alguien que llamó a cazar migrantes"

¿Qué ha dicho? En el bloque de infraestructuras, el representante de Vox ha acusado al actual gobierno de empobrecer al país por "la invasión migratoria". Bustinduy ha recordado que el representante de Vox "llamó a cazar migrantes".

El primer momento tenso en debate electoral de laSexta, el primero de esta campaña, ha sido protagonizado por Pablo Bustinduy, representante de Frente Amplio, y José María Figaredo, de Vox. Ambos han chocado en el bloque de infraestructuras, pero sobre la cuestión migratoria.

Figaredo ha acusado a los componentes del actual Gobierno de "gastarse el dinero de los españoles" y de precarizar al país por, según el candidato de Vox, "la invasión migratoria". "Usted no puede estar con la vivienda y la inmigración masiva, con la sanidad y la inmigración masiva", ha dicho.

El todavía ministro de Derechos Sociales, Bustinduy, ha respondido que no va a entrar a debatir sobre migración "con alguien que llamó a cazar migrantes", en alusión a unas declaraciones del representante de Vox en el marco de la crisis migratoria de Ceuta. "Dos días después, asaltaron a un niño de 14 años por la calle", ha lamentado el portavoz de Frente Amplio.

"Usted utiliza la inmigración para intentar sembrar el miedo", ha acusado Bustinduy a Figaredo. "Ustedes culpan a los pobres, a las mujeres, a los pensionistas, a los migrantes... Con tal de que no miremos hacia arriba", le ha acusado.

En respuesta, el ultraderechista ha reconocido que "en cuanto a lo de cazar, probablemente no fue la mejor palabra. Tenga en cuenta que esta expresión la utilicé en un contexto de la invasión de Ceuta". "Pues pida usted disculpas", ha interrumpido Bustinduy.

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