España se tiñe de un azul intenso, y sin apenas destellos verdes. La derecha liderada por el Partido Popular ha arrasado, sin matices, en las elecciones autonómicas y municipales del 28M, quizá antesala de lo que podría ocurrir en los comicios generales de diciembre. Los populares no solo han triunfado en sus bastiones históricos; también han recuperado terreno en comunidades y municipios gobernados hasta la fecha por una izquierda que sale muy tocada de esta jornada electoral y con una necesidad inmediata: la de repensar sus estrategias y uniones políticas de cara a evitar un descalabro completo a finales de año.

Así lo reflejan los resultados de unos comicios que desde el principio se han interpretado como determinantes para entender cómo y cuánto puede cambiar el país en tan solo unos meses. En Génova son plenamente conscientes de ello, y por eso todo han sido sonrisas cuando se han empezado a conocer los datos de las primeras encuestas a pie de urna. Los resultados oficiales han acabado por dar el mazazo definitivo, empezando por Madrid: Ayuso y Almeida han logrado la mayoría absoluta en la ciudad y la comunidad.

El tándem más letal del PP ha cumplido con creces el doble objetivo marcado: por un lado, alejar todavía más las posibilidades de victoria del bloque progresista -al menos, en el caso de Almeida, porque la victoria de Ayuso se advertía desde hacía meses-; por otro, evitar con sus números que la extrema derecha pudiera ser clave a la hora de constituir ambos gobiernos. Así, Vox no pintará nada en los renovados ejecutivos populares de la región madrileña. Pero no solo corresponde a los candidatos madrileños la histórica victoria del PP, que se extiende a lo ancho y largo del mapa nacional.

En Andalucía se ha notado el efecto 'Juanma Moreno', logrando imponerse en las ocho capitales de provincia -alcanzando incluso la mayoría absoluta en Málaga de la mano de Paco de la Torre-; también en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias, Baleares y Aragón, aunque en estos territorios sí necesitan entenderse con Vox. Porque sí, la extrema derecha se ha convertido en la otra gran triunfadora de esta noche electoral, y gracias al PP: no solo ha visto crecer sus apoyos arrancándole votos decisivos a los de Feijóo, sino también sus opciones de ser decisiva en la conformación de numerosos ejecutivos. Este 28 de mayo les ha servido para expandirse por todo el territorio.

A la vista de los resultados, todo apunta a que la fórmula de la coalición aplicada en Castilla y León -que ciertamente ha provocado múltiples quebraderos de cabeza al PP- se va a repetir en otros puntos. Es la única opción que tendría el PP para no ceder al bloque progresista las administraciones ganadas, dado que la opción de Ciudadanos desaparece. Irónicamente, el enésimo batacazo electoral de la formación naranja, que no consigue entrar ni en Madrid -Villacís parecía ser el único as de la manga de un partido prácticamente extinto- ha resultado ser el gran consuelo del PSOE, que cree que el avance del PP se debe más a la absorción de votantes de Ciudadanos que a un aumento real de los simpatizantes.

El PSOE resiste, la izquierda tiembla

La realidad es que poco o ningún alivio pueden encontrar en este 28M los socialistas y el resto de formaciones que componen la izquierda del tablero político, y no solo por perder terreno importante ante los conservadores. Es que, además, los datos evidencian la debilitación de un bloque que llegará tiritando a las generales y sin visos de dar con una estrategia fuerte que frene la ola azul que inunda el país. El golpe mortal se ha asestado en la Comunidad Valenciana, donde se pone fin al conocido 'Pacto del Botànic' frente a la suma PP-Vox.

Pero no ha sido el único. El PSOE no ha logrado retener tampoco sus feudos históricos. Tales han sido los casos de Extremadura y Aragón. Ni siquiera Guillermo Fernández-Vara y Javier Lambán han logrado hacer frente a la ofensiva popular -y eso que el primero sí ha conseguido al menos ganar en su territorio-. A la espera de conocer lo que suceda en Castilla-La Mancha, solo Vigo, con una nueva mayoría absoluta de Abel Caballero, y Asturias, donde los números de PSOE, IU y Podemos permiten conformar un gobierno, han definido las únicas alegrías del socialismo frente al torrente popular.

Un torrente que, por cierto, se ha llevado por delante hasta a un candidato mítico en la política regional como lo es Miguel Ángel Revilla, que dejará de ser presidente de Cantabria tras la victoria de Diego Canga -aunque también en este caso se deberá tender la mano a otro partido para completar esta investidura popular-. Pero si lo sufrido por el PSOE en esta noche electoral se puede calificar como 'debacle', más difícil aún es describir la posición en la que queda el espacio del cambio tras este 28M. Parece que ya no queda nada de aquel terremoto político surgido del 15M y las mareas sociales.