Madrid vuelve a convertirse en epicentro de conquistas decisivas no solo para el futuro político de la ciudad y la comunidad; también, para el de España. Tanto a nivel regional como municipal, los partidos que concurren en las urnas madrileñas este 28 de mayo saben de la importancia que tiene obtener el triunfo electoral en ambos comicios. Aunque no hay votos ni resultados, ya en las proyecciones el PP reina con contundencia... y con matices. Porque si bien los populares parecen rozar la mayoría absoluta en la Asamblea, lo que pase en el Ayuntamiento parece estar algo más en el aire.

Para no perder dos bastiones clave en su carrera por volver a la Moncloa, el partido vuelve a confiar en sus dos nombres más fuertes: Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Muy presente aún el recuerdo de cómo la presidenta madrileña arrasó en 2021 frente a un Iglesias reconvertido en candidato 'in extremis' para la formación morada al tiempo que el alcalde llegaba al cargo sumando fuerzas con la extrema derecha, y a pesar de caer derrotado ante Más Madrid en 2019.

Desde la izquierda, todos los esfuerzos se concentran en dos coyunturas que esperanzan todavía a las candidaturas progresistas. En la comunidad, Mónica García y Más Madrid confían en consolidarse como primera opción en la alternativa de gobierno y en la suma de votos con otras fuerzas aliadas (PSOE y Podemos) en un mínimo intento de arrebatarle la investidura a Ayuso; en la ciudad, el optimismo (y las posibilidades) son mayores. Rita Maestre (Más Madrid), Roberto Sotomayor (Podemos) y Reyes Maroto (PSOE) acechan muy de cerca a un Almeida que no las tiene todas consigo, a tenor de los resultados que arrojaron las urnas en 2019.

Datos a tener en cuenta en Madrid

Ayuso, verso libre; Almeida, prueba de fe. Feijóo se enfrenta a su primera gran prueba de fuego desde que asumió las riendas del PP en sustitución de Casado. Y no puede fallar si quiere sobrevivir en una organización que se devora desde dentro. Sabe que Ayuso podría hacerse con la dirección del partido si su estrategia electoral no da resultados. Lo advierten hasta en la revista 'The Times': "Si Feijóo falla en diciembre, ella estará esperando entre bastidores para asumir su puesto". Quizá por ello ha ido acercando cada vez más a Génova a Almeida, con la idea de contar con un contrapoder frente a Ayuso en caso de que la situación se le vaya de las manos. Lo que se decida el 28M puede derivar en crisis interna.

Del hermano comisionista al fraude de las mascarillas. Ayuso y Almeida llegan en buena forma a estas elecciones, pero sus legislaturas no han estado exentas de escándalos que podrían condicionar los resultados. A la presidenta madrileña todavía le persigue lo sucedido con los protocolos en las residencias de ancianos durante la pandemia. También, que su hermano interviniese en una operación de compraventa de mascarillas de la Comunidad a cambio de una comisión en las primeras semanas de pandemia. Al alcalde le pesa aún una polémica similar por su papel y el del ayuntamiento en la trama de los comisionistas Luceño y Medina para la compra-venta de mascarillas y otros productos sanitarios con precios inflados.

Sanidad y vivienda, claves . Tanto como los escándalos mencionados, tanto Ayuso como Almeida han sufrido otras crisis directamente relacionadas con su gestión. La primera, quizá la más relevante desde que llegaron al poder, es la sucesión de manifestaciones, protestas y huelgas de los profesionales sanitarios ante el colapso del sistema, la falta de personal y las condiciones precarias, dejando Madrid herida de gravedad en esta cuestión. El otro gran problema al que han tenido que hacer frente, aunque sin gran éxito , es la ingente subida de los precios del alquiler tanto en Madrid como en el resto de ciudades del territorio. Unos precios que han puesto en serio riesgo la viabilidad del Estado de bienestar allí. Dos claves que podrían afectar a las votaciones del 28 de mayo.

Comunidad de Madrid

PP - Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta

- Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta Más Madrid/Verdes Equo - Mónica García

- Mónica García PSOE - Juan Lobato

- Juan Lobato Podemos/Izquierda Unida/Alianza Verde - Alejandra Jacinto

- Alejandra Jacinto Vox - Rocío Monasterio

- Rocío Monasterio Ciudadanos/Partido de la Ciudadanía - Araceli Gómez

- Araceli Gómez Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) - Hugo Carrasco

- Hugo Carrasco Partido Feminista de España - Lidia Falcón

- Lidia Falcón PACMA - Asunción Estévez

- Asunción Estévez Partido Humanista (PH) - José Luis Álvarez

- José Luis Álvarez Por un mundo más justo (PUM+J) - María Seco

- María Seco Unión por Leganés (ULEG) - María del Rosario Gordo

- María del Rosario Gordo Falange Española de las JONS - Norberto Pedro Pico

Ciudad de Madrid

PP - José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde

- José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde Más Madrid/Verdes Equo - Rita maestre

- Rita maestre PSOE - Reyes Maroto

- Reyes Maroto Podemos/Izquierda Unida/Alianza Verde - Roberto Sotomayor

- Roberto Sotomayor Vox - Javier Ortega Smith

- Javier Ortega Smith Ciudadanos/Partido de la Ciudadanía - Begoña Villacís

- Begoña Villacís Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) - Javier Martín

- Javier Martín Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) - Javier Martorell

- Javier Martorell Partido Feminista de España - Lidia Falcón

- Lidia Falcón PACMA - Ana María Béjar

- Ana María Béjar Partido Humanista (PH) - Arturo Viloria

- Arturo Viloria Por un mundo más justo (PUM+J) - Raquel Torrejón

- Raquel Torrejón Unión por Leganés (ULEG) - José García

- José García Falange Española de las JONS - Jesús Muñoz

- Jesús Muñoz Tercera Edad en acción - Guillermo Hernando

- Guillermo Hernando Progreso de Ciudades - Edgar Silva

- Edgar Silva Profesionales por Madrid (Recupera Madrid) - Luis Cueto

- Luis Cueto Partido Cannábico Luz Verde (PC-LV) - Alberto Boira

- Alberto Boira Coalición Madrid Capital (CPC) - José Ángel Baeza-Rojano

- José Ángel Baeza-Rojano Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) - Julián Martínez

Los resultados de Madrid en 2019

Comunidad de Madrid

Participación: 71.74%

PP: 44,73% (65 escaños)

Más Madrid: 16,97% (24 escaños)

PSOE: 16,85% (24 escaños)

Vox: 9,13% (13 escaños)

Podemos-IU: 7,21% (10 escaños)

Ciudad de Madrid

Participación: 68,23%

Más Madrid: 30,94% (19 escaños)

PP: 24,23% (15 escaños)

Ciudadanos: 19,13% (11 escaños)

PSOE: 13,72% (8 escaños)

Vox: 7,63% (4 escaños)

En las últimas elecciones autonómicas, celebradas en mayo de 2021, Díaz Ayuso se impuso con una diferencia abismal al resto de candidatos, logrando 65 escaños (ni la suma de todos ellos daba para superar los apoyos al PP), si bien no consiguió la mayoría absoluta y se vio obligada formalizar un acuerdo de gobierno en Vox. Ahora, la presidenta pretende no solo repetir, sino mejorar dicho resultado. En cuanto a las municipales, venció Más Madrid en 2019. No obstante, la suma de votos con el PSOE no dio el resultado requerido para ocupar la Alcaldía. Sí lo consiguió Almeida, apoyándose en una coalición con Ciudadanos con apoyo de Vox.

Madrid, la fortaleza imperial del PP

La izquierda es consciente de lo complicado que resulta ganar terreno en Madrid. Durante mucho tiempo, desde 1983, la Comunidad ha sido mayoritariamente gobernada por el Partido Popular. Hasta ahora, ha habido siete presidentes autonómicos del PP, incluyendo a Isabel Díaz Ayuso, en comparación con solo uno del PSOE (Joaquín Leguina). Además, los populares lograron obtener la mayoría absoluta en cinco ocasiones: en 1995, 1999, octubre de 2003 (tras una repetición electoral), 2007 y 2011.

En la ciudad la derecha cuenta con resultados similares. Si bien desde 1991 los ciudadanos de la capital madrileña han apostado por los populares para gobernar, esa tendencia se trastocó con el 'efecto Manuela Carmena'. En 2015, la candidata de Más Madrid perdió frente a Aguirre, pero contó con los apoyos suficientes para poder ser investida alcaldesa. En 2019, volvió a presentarse a las elecciones y ganó, si bien esta vez quien pudo formar gobierno fue Almeida. Ahora, faltan unos días para ver si se mantiene esa tendencia histórica hacia la derecha o si la izquierda consigue convencer uno de los territorios más fuertes del PP.