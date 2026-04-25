Sánchez denuncia la "infamia" y el "atropello" que supone el "pacto de la vergüenza" de PP y Vox en Extremadura

Los detalles El presidente del Gobierno se ha posicionado totalmente en contra de la prioridad nacional firmada por los 'populares' y los de Abascal en Extremadura y Aragón. Eso sí, el líder de la formación ultraderechista avisa: su intención es llevar esa medida a toda España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "infamia" y "atropello" el acuerdo de prioridad nacional pactado por PP y Vox en Extremadura y Aragón, que busca relegar a los extranjeros en las ayudas públicas. Sánchez, en el congreso regional de los socialistas extremeños, afirmó que esta medida "viola el principio constitucional de no discriminación" y representa un retroceso en derechos y oportunidades. José Luis Rodríguez Zapatero también criticó el acuerdo, instando al PP a retractarse, calificándolo de anticonstitucional y contrario a la convivencia. Además, la ministra Diana Morant acusó a PP y Vox de promover un modelo que privatiza servicios públicos esenciales.

"Infamia", "atropello" o "involución". Son algunas de las palabras con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado el concepto de prioridad nacional, el "pacto de la vergüenza" firmado por el PP y Vox en Extremadura y Aragón para intentar relegar a los extranjeros en las ayudas públicas. Asimismo, el líder socialista ha advertido que es un "retroceso al pasado" mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, augura que "se implantará más pronto que tarde".

Por su parte, Sánchez lo ha expresado durante el congreso regional de los socialistas extremeños, en un vídeo en el que ha apuntado que "viola el principio constitucional de no discriminación" y supone "un salto hacia atrás sin precedentes" en derechos, en dignidad y en pérdida de oportunidades.

Además, es "un ataque directo a la esencia, al ser y también a la memoria de Extremadura", ha añadido el secretario general del PSOE en recuerdo del pasado de emigración de los extremeños.

Así, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, también en el congreso del PSOE extremeño, ha arremetido contra la prioridad nacional que el PP ha aceptado a Vox, para pedir a los de Alberto Núñez Feijóo que recapaciten: "Cojan esa firma y a la basura". Zapatero ha subrayado que es contrario a la dignidad, a la Constitución, a los tratados internacionales y a la Carta de Derechos Civiles, así como un mensaje anticonvivencia.

Ha criticado que el PP defendiera que este acuerdo es compatible con la legalidad. "Ya les digo yo que no es compatible con la legalidad. O sea, que cojan esa firma y a la basura. No es compatible con la legalidad y además lanza un mensaje anticonvivencia", ha espetado.

El socialista ha destacado que en los países democráticos, "con la Constitución en la mano y con las leyes de extranjería en la mano", no cabe discriminar a los ciudadanos extranjeros y no cabe discriminar en el acceso a los derechos universales y sociales. El expresidente del Gobierno, que ha mostrado su apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, se ha mostrado "muy orgulloso" de la "valentía, la coherencia y el coraje" que ha tenido en política internacional frente a la guerra de Gaza, la invasión de Ucrania y "la absurda y letal guerra de Irán".

"Yo estaba feliz cuando Pedro Sánchez le dijo a (Donald) Trump: no subo al 5% del PIB el gasto militar porque eso son menos escuelas, menos universidades, menos becas, menos progreso, menos convivencia", ha manifestado. Así, ha dicho: "Por lealtad y porque el PSOE lo dio todo por mí, yo lo daré todo por el PSOE".

La ministra de Ciencia y líder socialista valenciana, Diana Morant, desde la fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy, ha señalado que "cuando PP y Vox hablan de prioridad nacional lo que en realidad están haciendo es consolidar un modelo que ya conocemos: privatizar la sanidad, recortar en educación pública, dar la espalda a los docentes y utilizar la vivienda como instrumento al servicio de los suyos".

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