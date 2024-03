El 13 de mayo de 2023, el Parlamento de Cataluña se veía incapaz de aprobar los presupuestos de la Generalitat para este mismo año. Como consecuencia inmediata, el president se vio abocado a convocar elecciones adelantadas. De agotar legislatura, los catalanes no tendrían que acudir a las urnas para renovar el Parlament hasta 2025 —las última elecciones catalanas fueron en febrero de 2021—; de esta manera, las catalanas se suman a un ya cargado calendario electoral en 2024, cuando ya se han celebrado elecciones autonómicas en Galicia y aún quedan por celebrarse otras, en País Vasco, además de las europeas.

Si bien Pere Aragonès anunció la convocatoria el mismo día que se le cayeron los presupuestos, la convocatoria de elecciones no fue formalizada hasta cinco días después, el 18 de marzo, cuando quedó disuelto el Parlament y oficialmente calendarizados los comicios para el día 12 de mayo, información publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el BOE catalán, un día después. De este modo, es el 18 de marzo el día que se cuenta para todo lo demás, como el comienzo de la campaña electoral o las fechas en las que se tendrán que publicar las candidaturas presentadas.

Entre todas estas cosas cuyos plazos dependen de la convocatoria oficial de las elecciones están los tiempos para solicitar que la propaganda electoral no llegue a nuestros domicilios. Según se explica desde el Instituto Nacional de Estadística, los votantes pueden darse de baja para que las cartas con los programas electorales de cada partido no lleguen a sus buzones "hasta el día decimotercero posterior a la convocatoria", aunque mantendrá su efecto también "en todos los [procesos electorales] posteriores, en tanto no se manifieste lo contrario por el elector".

Hasta cuándo se puede pedir la exclusión de propaganda electoral

Esto quiere decir que si un votante ya ha pedido no recibir propaganda en casa en procesos previos, no hace falta que lo vuelva a solicitar. Pero si no lo había hecho hasta ahora y no quiere que a sus buzones lleguen los sobres con los compromisos de cada una de las formaciones que se presentan al proceso del 12 de mayo, tendrá que solicitarlo ahora.

Dado que se puede pedir hasta el 13.º día después de la convocatoria, los catalanes que lo deseen podrán solicitar ser excluidos de la lista de distribución de propaganda electoral para las elecciones del 12M hasta el domingo 31 de marzo. A partir de esta fecha, se puede seguir solicitando, pero no tendrá efecto para el proceso inmediato.

Paso a paso para no recibir propaganda electoral