El Parlamento de Cataluña ha tumbado este miércoles los presupuestos de la Generalitat para este año, al prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por JxCat, Vox, la CUP, En Comú Podem, CS y PPC, después de fracasar la negociación del Govern de Pere Aragonès con los comunes por el escollo del Hard Rock, lo que deja ahora mismo la legislatura catalana en el limbo.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado esta tarde un Consejo Ejecutivo extraordinario para retirar el proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para el 2024 y ha anunciado que comparecerá tras el encuentro.

Con el 'no' a las cuentas públicas, la sombra de un anticipo electoral planea sobre Cataluña. Según fuentes del Govern, será una decisión del propio president, aunque habrá que esperar a su comparecencia.

Esta misma mañana, Junts ya planteaba la repetición electoral si Aragonés no conseguía sacar adelante los Presupuestos. El Govern ha llegado al debate a la totalidad sin tener garantizada la mayoría necesaria para aprobar las cuentas, ya que solo tenía el 'sí' de los 33 diputados de PSC-Units y el de los 33 parlamentarios de Esquerra Republicana, mientras los comunes se mantienen en el 'no' tras no haber llegado a un acuerdo por el macroproyecto del Hard Rock.

El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, había trasladado una última oferta a Pere Aragonès para pactar los presupuestos catalanes, emplazándole a adelantar elecciones si no presentaba "una propuesta clara". "O hay una propuesta clara y sólida de presupuestos o le toca convocar elecciones", aseveraba antes de la votación para entregarle poco después al president una carpeta con la propuesta de su partido. Una propuesta que pasaba, según ha explicado, por deflactar el tramo autonómico del IRPF un 5%, bonificar el impuesto de sucesiones y desburocratizar el primer sector, entre otras medidas.

"Así no se gobierna un país. Hemos ido a peor, no pueden alargar esta agonía. O hay una propuesta clara y sólida de presupuestos o le toca convocar elecciones. Qué más le hace falta para ver que seguir aferrado a las sillas no es la solución para ir adelante, sino que nos lleva hacia atrás. Por un mínimo de patriotismo, debería rectificar y convocar elecciones", ha aseverado.

La líder de los comunes, Jéssica Albiach, había reafirmado el voto en contra de En Comú Podem a los presupuestos tras rechazar la última oferta del Govern de "estudiar" una moratoria a los proyectos turísticos que movilicen más de 100 litros de agua por persona y día. Albiach ha expresado en el debate que mantendrían su enmienda a la totalidad porque las ofertas que les habían hecho llegar en las últimas 24 horas son "un brindis al sol" y "papel mojado", además de "un insulto a la inteligencia".

Invitaba así a Aragonès a "rectificar" y a decir claramente que deseaba parar el proyecto turístico Hard Rock. Si lo hacía, explicaba, su formación retiraría la enmienda.