Ahora

Elecciones clave

"Para qué votar si siempre salen los mismos": Aragón acude a las urnas con escepticismo y pidiendo responsabilidad

¿Por qué es importante? Más de un millón de aragoneses están llamados a votar en una jornada que puede ser fundamental en clave nacional. Sin embargo, priman las dudas y cierta sensación de enfado.

Varios ciudadanos de Aragón acuden a votar
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Aragón acude a votar. Acude a las urnas. Acude a unas elecciones, a unos comicios que bien pueden tener su repercusión en clave nacional. Que bien pueden marcar el destino de las próximas elecciones generales. Porque todo está en juego. Porque los aragoneses eligen quién quiere que les gobierne durante los próximos años.

Y lo hacen entre el escepticismo. Lo hacen, como Vicente, sin esperar "nada". Ha votado a sus 99 años. Ha madrugado para acudir a las urnas y poner su voto: "Tengo 99 años. Hago 100 en octubre".

Como él, más de un millón de aragoneses están llamados a votar. En pueblos como Albentosa piden, entre otras cosas, más atención para los más mayores: "Que no les dejen abandonados. Es que son tantas cosas..."

No es lo único que reclaman en Aragón, porque otra de las peticiones está vinculada con los servicios médicos, algo que muchos consideran "es lo que más falta hace".

Pero hay dudas. Dudas y enfado. Ambas cosas han hecho a Mercedes pensarse si ir a votar o si no. "Estoy muy cabreada. Muchas veces digo que para qué vas a votar si salen los mismos", ha apuntado, añadiendo que le da igual quién este pero que sea quien sea "que lo haga bien".

Hay quien aprovecha que ha de sacar al perro para votar. Y hay quien tiene como prioridad que se arregle la iglesia de su pueblo. Pero entre todo destaca una petición: la de la responsabilidad.

Así lo indica María Pilar, haciendo referencia a los casos de corrupción que se ven y se han visto en España. En sus palabras, un mensaje para los políticos: "Que se comporten como lo haría un trabajador normal".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Aragón, en directo | El porcentaje de participación se sitúa en el 41,02% a las 14:00
  2. EXCLUSIVA | Gabriel Rufián arranca una gira de actos públicos con líderes de la izquierda el 18 de febrero
  3. Cientos de rescates en Andalucía, Extremadura y Castilla y León por culpa de la nieve y la lluvia de la borrasca Marta
  4. Ayuso desbarra contra todos ante los jóvenes del PP: "El 'hermana, yo sí te creo' no puede operar al margen de la Justicia"
  5. Negociación 'in extremis': Transportes sigue buscando un acuerdo con los sindicatos para evitar la huelga que podría cancelar más de mil trenes
  6. El 'trumpismo' cambia de canal: Trump pasa de la Super Bowl tras las críticas de Bad Bunny a sus matones del ICE