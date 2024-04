En cada cita electoral nos encontramos expectantes ante los resultados, que no suelen empezar a conocerse hasta las 21:00h o más, según la velocidad del escrutinio de los votos. Para este domingo, 21 de abril, de elecciones en el País Vasco, no habrá excepción. Sin embargo, los sondeos a pie de urna nos ayudan a tener una primera visión de lo que han votado los electores.

Una cuestión que hay que saber es que los sondeos a pie de urna son distintos a las encuestas de intención de voto. Las encuestas de intención de voto son las que llevan a cabo regularmente nos distintos institutos demoscópicos, tanto los privados como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y que extraen, tras una serie de entrevistas telefónicas (o presenciales, aunque cada vez menos), un resultado ante unas hipotéticas elecciones.

Pero esas encuestas están limitadas por la ley electoral (también afecta al País Vasco) y no se pueden publicar ni difundir desde los cinco días previos a las votaciones, con el objetivo de que no influyan en el resultado.

Es por ello que los sondeos a pie de urna para este 21A van a despertar tanta expectación, ya que venimos de casi una semana de incógnita y justo en la última semana de campaña en la que el debate se ha calentado con la agresión a Imanol Pradales (PNV) y la polémica en torno a si Pello Otxandiano (EH Bildu) consideraba o no a ETA como terrorismo.

¿Qué son los sondeos a pie de urna?

Los sondeos a pie de urna son un tipo de encuestas que se llevan a cabo, a encargo de los medios de comunicación, justo a la salida de las votaciones, en los propios colegios electorales, y en las que se pregunta a los electores sobre lo que han votado. Se suelen realizar a última hora de las votaciones, aunque no se publican hasta las 20:00h, cuando se cierran los colegios electorales, precisamente para que no influyan.

En los últimos años se ha reducido el número de sondeos de este tipo debido a su alto coste. En el caso de las elecciones vascas, quien suele publicar estos sondeos es la televisión pública EitB a través de la empresa demoscópica Gizaker.

No hay confundirlo tampoco con otras encuestas publicadas tras el cierre de las urnas pero que no son sondeos a pie de urna, sino los llamados 'tracking' diarios de los últimos días que no se pueden publicar, como los realizados en las anteriores elecciones de julio de 2020, realizado por GAD3 para ABC.

¿Qué son las encuestas israelitas y por qué se llaman así?

Es posible que hayas oído en los comicios aquello de encuestas "israelitas". Es otra forma con la que se denomina a los sondeos a pie de urna. Pero, ¿de dónde sale ese nombre? El origen no está nada claro, pero es cierto que en España se ha llamado así tradicionalmente a los sondeos a pie de urna, no así en los países de alrededor.

De hecho, en los países de nuestro alrededor nadie las llama así. En inglés se dice exit polls, en francés, sondages à la sortiey, en italiano, sondaggio all'uscita; en los tres casos, se traduce como "sondeos a la salida" de las urnas.

Si acudimos al origen de los sondeos a pie de urna, tampoco encontramos una solución acreditada al porqué de ese nombre. En la historia de Estados Unidos, se atribuye la creación de estos sondeos a Warren Mitofsky, un experto en sondeos que trabajó para la cadena NBC y que creó la primera encuesta a pie de urna, si bien otras fuentes atribuyen al neerlandés Marcel van Daam ser el primero en hacerlo en 1967.

¿Son fiables los sondeos a pie de urna?

Como en todas las encuestas, hay gente que no confía en que los entrevistados digan la verdad o que los cálculos se hagan de forma representativa. Habitualmente, estas encuestas se aproximan bien al resultado, si bien ha habido alguna ocasión en la que han errado.

Es lo que pasó en 2016, cuando las encuestas a pie de urna avanzaron el 'sorpasso' de Podemos al PSOE; al contrario, el resultado definitivo mejoró aún el resultado del Partido Popular. Los creadores de la encuesta, las demoscópicas GAD3 y Sigma Dos, reconocieron que no habían analizado bien la información: "El votante no miente", aseguró Narciso Michavila, presidente de GAD3.