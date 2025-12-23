El absentismo laboral, en cifras: España, tercero en trabajadores ausentes por incapacidad

Después de que, hace unas semanas Antonio Garamendi hablara sobre ellas, las declaraciones de dos empresarios de nuestro país han hecho que, de nuevo, las bajas laborales en nuestro país vuelvan a ocupar titulares.

Dos empresarios, Borja Vázquez, CEO de Scalpers, y Javier Floristán, CEO de La mafia se sienta a la mesa, han llevado a cabo unas polémicas declaraciones sobre el absentismo laboral. Ambos han manifestado sus quejas sobre el elevado absentismo de los trabajadores.

Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, se opone a pensar que "hay una especie de confabulación entre los médicos de la Seguridad Social y las personas trabajadoras". Además, añade que parece que "esto va destinado a un anhelo casi de la esclavitud".

Como señala Christian Calcerrada, esta polémica no es nueva ya que hace unas semanas Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, declaraba que "el absentismo es el gran problema" que existe en nuestro país y que, además, hace falta cultura del esfuerzo.

Calcerrada expone las cifras del absentismo laboral. "En cuanto al 100% de los trabajadores, vemos que el absentismo ha ido creciendo a lo largo de los últimos años", indica. Mientras que en el 2013 era de un 3,8% en 2025 está en el 5,2%. A nivel internacional, "España estamos terceros según los datos del IVIE", indica el periodista, por detrás de Francia y Portugal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.