El expresident catalán, Carles Puigdemont, anunciará su decisión en relación a las elecciones catalanas en una convocatoria a los medios este jueves, 21 de marzo, a las 19.00 horas, en el ayuntamiento del municipio francés de Elna.

"El hilo rojo que ha marcado mi compromiso político se ha mantenido indeleble a pesar de las adversidades a las que debo confrontarme desde hace ocho años, especialmente duras desde hace seis y medio. Fuimos al exilio por las mismas las razones por las que tendremos que volver; el futuro de nuestra nación y no nuestro destino personal ha inspirado todas las decisiones tomadas. Y así debe seguir siendo hasta el final. De todo esto y más quiero hablar este jueves en Elna en una conferencia abierta a todo el mundo. Estarán muy bienvenidos. In spe, contra spem", señala Puigdemont en un mensaje en X (antes Twitter).

El líder de Junts ve "evidente" que, con el calendario electoral planteado y la tramitación de la ley de amnistía, podrá regresar a Cataluña para el debate de investidura tras las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, convocadas tras el fracaso de los presupuestos autonómicos con el rechazo de Junts y los Comunes.

"Con el calendario que propone el presidente Aragonés es evidente que podré estar presente en el debate de investidura y me haría mucha ilusión", dijo Puigdemont a la prensa desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) la semana pasada.

No obstante, el también eurodiputado de Junts no ha querido aclarar si será candidato a estas elecciones y ha afirmado que, en caso de hacerlo, "afectaría" a sus planes de ser candidato al Parlamento Europeo. No obstante, su intención es "consultar" si ambas candidaturas son compatibles.

Hasta el 1 de abril para presentar las listas al 12M

Paralelamente, el president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha firmado este lunes el decreto de disolución del Parlament y de convocatoria de elecciones. El decreto entrará en vigor este martes con la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

Tras un intenso debate cargado de reproches, los diputados del Parlament de Cataluña rechazaron los presupuestos catalanes para 2024 con 68 votos a favor de las enmiendas a la totalidad presentadas a estas cuentas y 67 votos en contra, los del PSC, ERC y la diputada no adscrita Cristina Casol. Una vez conocido el resultado, Aragonès convocó esa misma tarde un Consejo Ejecutivo extraordinario para retirar el proyecto de ley de presupuestos para 2024. Tras esa reunión, compareció ante los medios de comunicación para avanzar que la falta de presupuestos le llevaba a adelantar las elecciones al próximo 12 de mayo.

Ahora, los partidos políticos tienen hasta el 1 de abril para presentar sus listas de cara a estas elecciones. Aragonès será el candidato de ERC y por parte del PSC lo será Salvador Illa. Junts celebrará primarias el 23 de marzo para elegir a su candidato, aunque todo apunta que será Carles Puigdemont, a la espera de saber cuándo y cómo se le aplicará la amnistía.

Por parte de Vox, previsiblemente será Ignacio Garriga, aunque el partido lo confirmará en su momento. Además, esta semana el Partido Popular y Ciudadanos se abrieron a ir en coalición a estas elecciones, aunque por el momento acaban de iniciar las conversaciones al respecto y habrá que ver cómo formalizan su integración.

Desde los Comunes, Jessica Albiach aseguró estar dispuesta a dar "un paso adelante" para ser candidata. Queda por conocer también el cabeza de lista de la CUP. Asimismo, estos comicios quizá cuenten con una lista cívica de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), con la formación Alhora, de Clara Ponsatí y Jordi Graupera, y con Aliança Catalana, de Silvia Orriols.