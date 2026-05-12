El PSOE resta importancia a encuestas en Andalucía y dará la batalla hasta el último día

Si en 2022 el PSOE firmó su peor resultado histórico, muchas encuestas apuntan a que María Jesús Montero no será capaz de frenar la debacle y tendrá datos incluso peores este domingo.

Los sondeos son poco halagüeños para los socialistas de cara a las elecciones de Andalucía, que se celebran este fin de semana. Si en 2022 el PSOE firmó su peor resultado histórico, muchas encuestas apuntan a que María Jesús Montero no será capaz de frenar la debacle y tendrá datos incluso peores el domingo 17 de mayo. A raíz de estos datos, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha querido restar importancia a las encuestas publicadas y ha asegurado que su formación peleará hasta el último día para ganar porque conservan "el espíritu de la remontada".

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva socialista, en la que no ha participado el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Mínguez ha insistido en que lo que se decide el domingo es un modelo de gestión y ha subrayado que "no hay encuesta que desmovilice" ni "desanime" a los socialistas.

Así, ha avanzado que van a seguir apoyando a su candidata, María Jesús Montero, y peleando "cada voto" porque, a su juicio, "otro modelo es posible" en Andalucía y la "mejor encuesta" será la que salga de las urnas el próximo domingo. Ha advertido que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, dirige un modelo de "deterioro de lo público" y que se puede "privatizar insultando como hace Ayuso o susurrando como hace Moreno".

Por ello, ha pedido el voto para la candidata socialista que encarna un "voto útil, de concentración" y un modelo que "necesita la mayoría social de Andalucía".

"Vamos a seguir dejándonos la piel en los días que quedan de campaña para mostrar que otra Andalucía es posible a partir del 17 de mayo", ha declarado al tiempo que ha incidido en que los socialistas conservan el "espíritu de la remontada" porque en las elecciones generales de 2023 las encuestas les daban una derrota y finalmente consiguieron formar gobierno.

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