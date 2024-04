Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las aclaraciones del candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, sobre las declaraciones que realizó sobre ETA, "son insuficientes" y considera que "hay que llamar a las cosas por su nombre".

Este mismo jueves, Otxandiano ha destacado -tras negar el terrorismo de ETA- que de lo que se arrepiente es de no haber respondido que hay que "sacar este tema del contexto electoral" y ha criticado que este tema se haya estado empleando en muchas campañas electorales con "ánimo electoralista". En una comparecencia tras la reunión del Consejo Europeo, el presidente ha espetado este jueves que "las cosas hay que llamarlas por su nombre".

"ETA no fue una banda armada", ha recordado Sánchez en alusión a las palabras de Otxandiano, quien defendía que ETA había sido una "banda armada" y no una "banda terrorista". "Fue una banda terrorista derrotada por la democracia española. Hace 10 años que no existe", ha continuado el presidente.

Además, ha insistido en que ETA ni fue una "banda armada" ni fue un "elemento de liberación nacional como dijo Aznar" en su momento.

Sánchez ha descartado que estas polémicas declaraciones de Otxandiano tengan consecuencias con las relaciones con EH Bildu en el Congreso. "Para aprobar la revalorización de las pensiones o la gratuidad del transporte público, desde luego vamos a hablar con todas las formaciones políticas", ha defendido.

"Vamos al Congreso y hablamos con todas las formaciones, salvo con una, con Vox. Así acordamos medidas que benefician a la sociedad", ha zanjado el presidente.