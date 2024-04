El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, se ha negado a llamar "terrorista" a ETA, señalando que fue un "grupo armado". Unas declaraciones a las que ha reaccionado Imanol Pradales en Al Rojo Vivo.

El candidato del PNV ha confesado que no le sorprenden estas palabras, asegurando que quienes conocen a Otxandiano y en qué partido milita saben que tienen esa "asignatura ética pendiente desde hace años".

"No me sorprende que sea incapaz de reconocer la memoria global de todas las víctimas", ha destacado, señalando que en su programa electoral hablan de "memoria selectiva". "No reconocen a las víctimas de ETA", ha asegurado.

Pradales ha defendido que, para poder seguir avanzando en la convivencia en Euskadi es necesario "reconocer el daño causado" y lo que ha sido terrorismo. "Mientras no se supere esa asignatura ética, seguiremos sin ser capaces de mirar al futuro y avanzar a una convivencia real".

El candidato del PNV ha recordado que "una memoria sin pueblo está condenado a repetir sus errores", destacando la importancia de reconocer lo ocurrido en Euskadi. "ETA fue un error y un horror", ha zanjado.