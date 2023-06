Todo sucedió en la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Según ha podido saber laSexta, Maria Guardiola, presidenta del PP extremeño y candidata a presidir la región, decidió escribir a Pelayo Gordillo (Vox Extremadura) nada más salir de la Puerta del Sol. En el mensaje le instaba a verse algún día para hablar "sin reproches". La respuesta de Gordillo habría llegado el día después, el sábado, durante el acto de asamblea del partido de ultraderecha.

Pero, ¿por qué Guardiola decidió dar ese paso? Génova había movido ficha saltándose a Guardiola para intentar romper el muro de hielo con Vox en Extremadura. Durante la toma de posesión de Ayuso, se evidencia el malestar de algunos barones por la posición de Guardiola. Según ha podido saber laSexta, la extremeña percibe la frialdad de Mazón y de Mañueco.

La propia Ayuso elevaba la presión sobre Guardiola en una entrevista en El Mundo, instando a que su compañera reconsiderara su veto a la ultraderecha. "En este momento decisivo para España hay que encontrarse con Vox pese a discrepar. Me he encontrado con cargos sensatos en Vox que no quieren ni acabar con las mujeres ni con los homosexuales", añadía.

Y así se llegaba a lacarta enviada por Guardiola a la militancia en la que suspendía la Asamblea regional con los militantes agendada para el martes y hacía un nuevo guiño a Vox. "Soy muy consciente de que también es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con la formación Vox en Extremadura", señalaba la candidata del PP, quien hasta el momento había rechazado la entrada de este partido en el Ejecutivo extremeño.

En otro punto de la misiva, Guardiola también habla del "valor de la palabra" que "nunca caduca" y de su "compromiso con los extremeños y con el cambio".

Desde Vox, su líder nacional Santiago Abascal ha valorado la misiva como "un buen paso". "El respeto es básico entre dos fuerzas políticas que han sido votadas por los extremeños y los españoles en muchas regiones, y que estamos obligados a entendernos y construir una alternativa", ha sentenciado Abascal. En la misma línea, Espinosa de los Monteros ha reconocido hoy que "parece que hay un ligero cambio de actitud que nos congratula y si se continúa sosteniendo en el tiempo, tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo".