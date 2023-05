El PP insiste en meter en precampaña de las elecciones del 28 de mayo a ETA. Esta vez por los integrantes de las listas de EH Bildu en Euskadi y Navarra. Entre sus candidatos hay 44 que fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos, siete por asesinato. Todos han cumplido condena, y ahora están libres.

Esto es lo que se le pidió a la banda cuando mataba, el PP también: que dejaran las armas y que defendieran sus ideas en las instituciones. Pero hoy la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, se lo ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Este es el cartel electoral del partido socialista", le ha espetado. Sánchez ha evitado entrar en polémicas y se ha limitado a pedir que no se use el terrorismo para dividir.

Más contundente ha sido el portavoz del PSOE en el Congreso. Patxi López ha rechazado la inclusión en las listas de condenados por terrorismo. "No lo voy a valorar, no me gusta nada", ha dicho el exlehendakari preguntado en los pasillos del Congreso durante la celebración del pleno por la presencia en las listas electorales de miembros de ETA.

Sin embargo, es precisamente lo que defendía en 1999 el presidente José María Aznar cuando la banda asesinaba. "Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas. Esta es la cuestión escueta, clara y democrática que se dilucida en esta nueva etapa", defendía Aznar. Ahora, el presidente con el que llegó el final de la banda armada, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado que "dijimos en su día que si dejaban el terror tendrían espacio en las instituciones, y creo que esa promesa democrática hay que mantenerla".

Dentro de las instituciones, el PNV recuerda que el PP lleva años llegando a acuerdos con Bildu. Por su parte, la candidata de EH Bildu a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Laura Aznal, ha defendido que los integrantes de las listas abertzales "tiene intactos todos sus derechos" y que las listas "han pasado por la Junta Electoral sin ningún problema". En al misma línea, el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que su presencia en las listas "significa que han aceptado el marco constitucional que ellos mismos atacaron desde el terror y eso es sinónimo de su derrota y del triunfo de la democracia y la libertad".

Mientras, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que “ETA no existe desde hace más de una década”, aunque ha lamentado que “el fascismo sí que existe, sigue existiendo, vemos manifestaciones, vemos posicionamientos, incluso atentados con el fascismo detrás en todo el mundo”.

La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, se ha limitado a subrayar que la formación de la izquierda abertzale es "un partido democrático" que elige a los candidatos que considera "oportunos".