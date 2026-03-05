Hoy, jueves 5 de marzo, es el último día para pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León

La Caja fuerte sustraída en la oficina de Correos de Fuente de Cantos aparece abierta en Talavera, con los 124 votos

Faltan 10 días para el día de las elecciones, y hasta este jueves se puede solicitar el voto por correspondencia. Pero recuerda que para entregar las papeletas por correo también hay un plazo limitado.

Este jueves, 5 de marzo, a diez días de que se celebren las elecciones de Castilla y León, es el último día para solicitar el voto por correo de cara al 15M. El plazo lleva varias semanas abierto, pero para poder facilitar la gestión del reparto de la documentación necesaria así como de las papeletas de los partidos que se presentan a los comicios, se cierra 10 días antes de la cita electoral. Para solicitarlo, puedes hacerlo:

En una oficina de Correos, de manera presencial : el votante puede acudir a cualquier oficina, incluso las que no están dentro de su circunscripción. El elector tiene que ir personalmente, acreditar su identidad presentando el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir (original) e indicar la dirección en la que quiere recibir la documentación para votar .

: el votante puede acudir a cualquier oficina, incluso las que no están dentro de su circunscripción. El elector tiene que ir personalmente, acreditar su identidad presentando el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir (original) e indicar la . De manera telemática, a través de la página web de Correos: para poder hacerlo, en este caso el votante necesita tener certificado digital o DNI electrónico y tener instalado el sistema de Autofirma.

Además de los electores residentes en España que no puedan acudir a votar el 15M también pueden solicitarlo los electores residentes en el extranjero que se encuentren temporalmente en España, siempre que tengan derecho de voto en estas elecciones. En el caso de optar por hacerlo de manera presencial, si el votante en cuestión, por enfermedad o discapacidad, no puede acudir a una oficina de Correos puede solicitarlo una tercera persona en su nombre, siempre y cuando lleve una acreditación médica oficial además de la autorización notarial o consular.

¿Y hasta cuándo se puede votar efectivamente? Una vez que se reciba la documentación, puede depositarlo hasta el 11 de marzo de 2026.

Si la solicitud de voto por correo es aceptada, habrá que esperar a tener la documentación necesaria, con las papeletas de los diferentes partidos que se presentan a las elecciones, para poder votar. Desde el 23 de febrero, Correos ha comenzado a enviar la documentación a la dirección que se indica en la solicitud, con carácter certificado y urgente. Si después de dos intentos el repartidor de correo no puede localizar al votante, dejará un aviso para que pueda recogerlo en la oficina más cercana. Eso sí, para poder recoger la documentación habrá que identificarse mediante DNI, pasaporte o carnet de conducir.

El solicitante de voto por correo puede votar hasta el 11 de marzo, inclusive, en cualquier oficina de Correos de España, en la cual también deberá identificarse. Si no puede entregarla de manera personal y acude una tercera persona, esta deberá llevar una autorización firmada por el propio votante, acompañada de una fotocopia de su identificación y de la de la persona a la que autoriza.